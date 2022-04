Pear, le linee guida: «Entro dieci anni fonti rinnovabili da raddoppiare»

Una volta cristallizzato l’indirizzo politico della Puglia, resta da capire a che punto sia rimasto il discorso sul Pear. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è infatti vecchio di quindici anni. La sua ultima stesura è del 2007. Ed è quindi uno strumento di riferimento di programmazione e indirizzo in campo energetico talmente datato che - come rimarca anche Legambiente - viene praticamente citato solo per completare il quadro normativo....

