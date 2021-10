Pd, in Puglia candidato unico alla segreteria regionale: è l'uscente Marco Lacarra

Sarà l'uscente Marco Lacarra, deputato, l'unico candidato alla segretaria del Partito democratico della Puglia in vista del congresso. I termini si chiudevano ieri.

«Questi anni hanno visto una eccezionale affermazione del centrosinistra in tutte le competizioni elettorali territoriali», ricorda lo stesso Lacarra. «Prosegue quindi da ben 17 anni il cammino della primavera pugliese, con figure come Michele Emiliano e Antonio Decaro che ben rappresentano la nostra regione a livello nazionale. Si tratta di un traguardo straordinario che però ci investe ogni giorno della grave responsabilità di non disperdere tutto ciò che abbiamo costruito. Questo mio nuovo mandato - aggiunge - dovrà vederci impegnati per consolidare il ruolo di leadership del Partito Democratico in Puglia all'interno della coalizione del centrosinistra che ci auguriamo possa essere sempre più solida e coesa. Continueremo a sostenere con forza il governo regionale, che è il nostro governo e vede peraltro tantissimi esponenti della nostra comunità in ruoli cruciali. Nel corso dell'ultimo anno mi sono fatto promotore di una discussione ampia sul futuro del Pd Puglia», sottolinea Lacarra.

Lacarra: mai dato per scontata la continuità della mia segreteria

«La presenza di una pluralità di opinioni è fisiologica e necessaria in un partito e perciò non ho mai data per scontata l'assenza di alternative alla prosecuzione della mia Segreteria. Proprio alla luce dei tanti confronti di questi mesi, dispiace oggi constatare che qualche distonia non sia stata adeguatamente rappresentata con chiarezza e in tempi congrui. Ringrazio tutti gli oltre 4.000 sottoscrittori della mia candidatura - prosegue - il regolamento congressuale mi ha permesso di presentare solo circa 1.500 delle firme di quei militanti, ma resta il dato politico della grande condivisione che ha portato alla presentazione della mia mozione. Ringrazio in particolare alcune autorevoli figure istituzionali della nostra comunità per il loro sostegno: l'ex ministro Francesco Boccia, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, i colleghi deputati Ubaldo Pagano e Alberto Losacco, il capogruppo Pd in Consiglio regionale Filippo Caracciolo e tutti i consiglieri regionali del Pd che mi hanno manifestato il proprio appoggio. Grazie al presidente della Regione Michele Emiliano che ha seguito in modo discreto le vicende congressuali».