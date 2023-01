Pd, arriva sul fil di lana il regolamento: si vota anche per il regionale

Il regolamento c'è anche per la Puglia e consentirà di celebrare i congressi per la segreteria regionale e per le provinciali del Partito democratico: nessuno slittamento quindi rispetto ai tempi previsti per le regioni commissariate, tra cui la Puglia. Ma la decisione di stringere i tempi e votare insieme al nazionale è arrivata nel pomeriggio senza che neppure i big ne sapessero nulla fino a questa mattina.

Le candidature dovranno arrivare entro il 27 gennaio, quindi entro 11 giorni. La decisione arriva direttamente dal commissario per il congresso in Puglia Francesco Boccia, che una volta nominate le commissioni elettorali cesserebbe il suo ruolo e potrebbe quindi sciolgliere il nodo dell'incompatibilità con il coordinamento della mozione Schlein, di cui si sta occupando da settimane.

I tempi sono dunque risicati e ovunque “la discussione non esiste” ripetono dai circoli, dove pure i nomi circolano ma senza un confronto reale. In provincia di Lecce, come detto, la candidatua espressa resta quella del sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia Stefano Minerva, lanciato anche da Michele Emiliano come l'identikit più adatto, anzitutto per una questione di alternanza territoriale con l'area barese che dal 2016 a oggi ha espresso i segretari.

Nel Barese, invece, si spinge per la candidatura di Domenico De Santis, sponsorizzata dalla mozione Schlein e quindi invisa ad Antonio Decaro. Infine dall'area della Bat (ma anche in seno al Consiglio regionale) arriva la possibile corsa di Filippo Caracciolo, capogruppo Pd in via Gentile.