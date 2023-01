Pd, Minerva rinuncia: «Resto in Provincia». De Santis sarà segretario regionale

«La questione dell'incompatibilità è insuperabile e non resto ostaggio delle regole del partito che rischiano di far commissariare un segretario appena eletto»: Stefano Minerva non ci sta e nonostante l'indicazione unitaria dei big del Partito Democratico pugliese, Michele Emiliano in primis, decide di rinunciare alla candidatura a segretario regionale.

«Non mi sembra corretto – prosegue - a due mesi da un'elezione in cui sono stato premiato con il 65% dei voti dimettermi da presidente della provincia». Su Minerva la convergenza era ampia e metteva d'accordo non solo i maggiorenti della mazione Bonaccini ma anche i sostenitori di Elly Sclein, con cui c'era stato un incontro sabato scorso.

«Rivolgo un grande grazie a Emiliano, Antonio Decaro e Francesco Boccia – prosegue Minerva - che mi avevano indicato come il possibile segretario unitario. Ma ritengo che ci siano diversi modi per poter dare il mio contributo al partito regionale, farlo da presidente della Provincia in questo momento può essere ancora più d'aiuto per i nostri valori”.

Il passo indietro del sindaco di Gallipoli spiena la strada a Domenico De Santis, vice capo di Gabinetto in Regione che era stato indicato come seconda possibilità dalla triade trattante. Per De Santis non esiste infatti una incompatibilità statutaria ma solo una “inopportunità”, che in ogni caso non gli impedirà l'elezione. La scelta porta con sé un salto generazionale notevole, visto che anche De Santis come Minerva) è un under 40. A restare "scoperto" invece sarà il territorio salentino, che per una legge dell'alternanza tra le federazioni con più tesserati avrebbe dovuto esprimere il segretario.