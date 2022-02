«Verifica entro l'estate»: il Pd detta i tempi a Emiliano

Due o tre mesi al massimo, per poi tirare le somme entro l’estate. È questa la road map che il Partito Democratico pugliese sembra volersi dare per la verifica politica chiesta a Michele Emiliano. L’ha formalizzata nelle scorse ore, dopo l’incontro interno al gruppo di via Gentile, alla presenza del segretario regionale, Marco Lacarra, ma neppure l’epilogo del vertice tiene tutti d’accordo.

IL CAPOGRUPPO

Di certo c’è che è tramontata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati