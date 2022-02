Nuove scelte in giunta, il Pd all'attacco di Emiliano

«Zero a zero», riassume il risultato un consigliere in auto, tornando a casa. Il governatore Michele Emiliano seduto alla punta del tavolo bianco, in una delle sale di via Gentile. Accanto a lui, il capogruppo dei democratici, Filippo Caracciolo. Dall’altra parte, lo stato maggiore di un partito che non ha ancora digerito la nomina di Rocco Palese a nuovo assessore alla Sanità e non sa ancora se e come andrà allo strappo ma è lì, schierato e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati