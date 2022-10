Pd, Emiliano candidato alla segreteria? Il governatore: «Sarebbe come parlare di X Factor, dobbiamo ricostruire»

Emiliano candidato alla segreteria del Pd? «No, no, no, non è il momento di parlare di questa roba, sarebbe come parlare di X Factor nel momento in cui di si deve ricostruire la famiglia e la comunità». A dirlo è stato direttamente il governatore della Puglia, Michele Emiliano, uscendo da Palazzo Chigi.

Le valutazioni sul governo

Col Pd «si può costruire una proposta per il Paese che può essere necessaria prima della scadenza del mandato. A causa della inesperienza della classe dirigente della destra e delle contraddizioni che esploderanno, ci potrebbe essere una necessità di essere pronti, ma andando alle elezioni, deve essere chiaro a tutti. Il Pd non deve più andare in soccorso ai vincitori dando una sponda per dare una risposta di responsabilità».