Pd: Domenico De Santis eletto nuovo segretario regionale pugliese

Domenico De Santis, vicecapo Gabinetto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è il nuovo segretario regionale pugliese del Pd. Dopo i congressi di ieri, oggi sono stati eletti i nuovi vertici regionali e provinciali.

De Santis era candidato unico e ha raccolto circa 20mila preferenze da parte dei tesserati, l'iter previsto si concluderà con l'assemblea già convocata per metà marzo in seguito alla quale si aprirà una nuova fase per il partito.

La nuova segreteria

Insieme a De Santis sono stati eletti i nuovi segretari provinciali: Pino Giulitto per il Pd Terra di Bari, sostenuto dal sindaco Antonio Decaro; Luciano Marrocco per Lecce, Pierpaolo D'Arienzo per la Capitanata, Anna Filippetti per il Pd Terra Jonica, Francesco Rogoli per Brindisi e Lorenzo Marchio Rossiper la BAT.

«Ci sono energie straordinarie - ha affermato De Santis - giovani, donne, personalità di grande esperienza e consolidate competenze che si riuniscono nel Partito democratico. È questo il Pd con cui lavorerò e per cui lavorerò, il Pd che vorrei: un luogo in cui il confronto è sempre vivo, fatto di militanti, di generazioni che si stringono la mano trasmettendosi valori e ideali restando sempre uniti. Saremo presenti nei contesti più difficili e complicati, dove c'è il disagio sociale e ambientale, non dimenticheremo le periferie, saremo presenti dove il precariato e le ingiustizie generano disparità, il mio impegno sarà teso a far tornare questa grande comunità un partito di popolo e popolare».