Pd, Boccia si candida alle primarie nazionali

Salgono a quota quattro i candidati alle primarie per la segreteria nazionale Pd: in campo anche Francesco Boccia, deputato pugliese. Il dato politico è lampante: la corrente di Michele Emiliano, Fronte Dem, ha deciso di cimentarsi in prima battuta, senza cioè confluire sulla candidatura a ranghi ampi di Nicola Zingaretti. Gli altri due competitor sono Matteo Richetti e Cesare Damiano (che potrebbe ufficializzare il gran passo già nelle prossime ore). Giocano ancora a carte coperte i renziani: l'ex premier non ha ancora deciso su chi puntare, nella rosa di nomi figura anche la senatrice salentina Teresa Bellanova.Boccia ha lanciato la sua candidatura ieri in tarda serata con un video su Facebook: l'ex presidente della Commissione Bilancio della Camera è al mercato della sua Bisceglie, perché - spiega - «il nostro mercato questo, non quello finanziario che sta in cielo». Nel video colloquia con i commercianti e con la gente di passaggio, spiegando le ragioni del suo impegno: «Devo rivoltare il Pd dalla testa ai piedi», il mantra è «riconnettersi con le periferie e con i luoghi del disagio per essere credibili». E l'hashtag della battaglia congressuale indica già qual è l'appello di fondo: #aporteaperte, «tornate nel Pd» - chiede Boccia.Adesso si aspetta l'endorsement ufficiale di Emiliano e di Fronte Dem. Sempre che quella del parlamentare pugliese non sia un'iniziativa in solitaria e senza etichette correntizie: difficile, quasi impossibile.