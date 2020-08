Patente di guida scaduta, ecco il nuovo calendario delle proroghe

Nuove proroghe per la scadenza della patente di guida. A rendere noto il calendario delle proroghe è il Ministero dei Trasporti e dell Infratrutture che ha stabilito che le patenti scadute:

- tra il 31 gennaio e il 31 maggio saranno valide fino al 31 dicembre 2020

- tra il 1 giugno e il 31 agosto saranno valide per 7 mesi dopo la scadenza

- tra il 1 settembre e il 30 dicembre saranno valide fino al 31 dicembre 2020.

Solo per guidare con patente italiana nei paesi dell'Unione europea o con patente di un paese dell'Unione europea in Italia, le patenti scadute dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza. Proroga che, però, non vale in alcuni paesi comunitari.

Per conoscere gli Stati della UE che hanno ufficialmente comunicato di non applicare la nuova scadenza sul proprio territorio è possibile consultare la circolare del Ministero dell'interno http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/basic/2020-07/Circolare%20Ministero-interno-22-6-2020-prot300-A-4420-20-115-28.pdf.

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA