Il passaggio in zona bianca a rischio per un punto: la Puglia attende il monitoraggio

Proprio alla vigilia di quello che sembrava un sicuro annuncio di passaggio in zona bianca, spunta un punto interrogativo per la Puglia. Questione di cifre risibili, va specificato subito, poiché non ci sono peggioramenti del quadro epidemiologico, e anzi si continua ad assistere ad un continuo crollo di tutte le voci, dai nuovi positivi del giorno agli attuali contagiati, passando per quella relativa ai ricoveri.

IL DATO

Il problema,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati