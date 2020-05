Parrucchieri ed estetiste nel caos: «Chiarezza, dobbiamo lavorare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli artigiani della bellezza incrociano le dita e tengono il fiato sospeso: dopo il tentennamento di ieri, il governatore Emiliano ha confermato la riapertura delle attività dal 18 maggio. Almeno per ora. E se le polemiche politiche scoppiate sulla pelle dei lavoratori non sono affatto piaciute, è pur vero che parrucchieri ed estetisti non vedono l'ora di tornare a lavorare. «Ma avvertono ci mettano nelle condizioni di reperire tutti i dispositivi di protezione obbligatori contenuti nell'ordinanza».«Il 18 maggio tutti dal barbiere, dal parrucchiere, dall'estetista»: questa la nuova chiamata alle armi di ieri del presidente della Regione, dopo che l'altro ieri aveva affermato invece che la sua ordinanza avrebbe comunque dispiegato «i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni». Una frase che aveva lasciato interdetti gli operatori del settore, che avevano già cominciato a effettuare i lavori di adeguamento dei propri centri.Ma ora si va avanti comunque, perché anche la clientela vuole ritagliarsi un po' di bellezza e di serenità. Anche a costo di dover pagare un po' di più il servizio oppure di tagliare il personale. A questo non si scappa, purtroppo.Lo dovrà fare, per esempio, l'hair stylist leccese Fabio Pignuni: «Emiliano non si può certo tirare indietro, occorre un ok da parte di Conte: ho già le prime due settimane sold out. Il problema è che con 3 negozi ho maturato 72.000 euro di costi e sarà molto difficile poterli coprire: lavorerò con meno personale per evitare assembramenti e non potrò avere più di 3 clienti per volta. Tra l'altro, non sono riuscito a ottenere finanziamenti, né la cassa integrazione è ancora pervenuta ai miei dipendenti. Eppure, ho dovuto pagare le bollette di acqua, luce e l'affitto dei locali. Le prescrizioni di igiene e sicurezza per me non sono un problema, anzi: ritengo una grave mancanza di rispetto verso gli altri che molta gente continui a camminare senza mascherina, le mie clienti lo sappiano».Giuliana Baglivo, storica parrucchiera dei vip sanremesi, è rimasta interdetta: «Sono ancora un po' scettica e finché non vedo, non credo. Ho già stilato una lista di appuntamenti col beneficio del dubbio: se sarà vero, iniziamo di buon grado. In ogni caso, credo che molto dipenderà dai comportamenti coscienziosi nostri e delle nostre clienti e anche l'ozonizzazione, richiesta per legge, può andare bene all'inizio, ma a lungo andare può causare danni alla salute. Resta il fatto, però, che sto avendo problemi nel reperire tutti i dispositivi richiesti. Inoltre, tutti questi oggetti richiedono investimenti da parte nostra e sto valutando se alzare i prezzi dei servizi oppure inserire una sorta di coperto da 3-5 euro a persona. Quel che è certo è che produrremo un sacco di rifiuti».Guanti, camici monouso e soprascarpe non sono poi così facili da trovare, soprattutto per i centri estetici. Una difficoltà sottolineata da Marciana Cioclov, titolare di un centro estetico nei pressi di piazza Mazzini: «Sono riuscita a trovare mascherine chirurgiche per un soffio, ma i camici monouso costano 10 euro ciascuno, laddove prima li trovavamo in pacchi da 10 a 4.90 euro: una speculazione inaccettabile. Le colonnine dispenser a raggi infrarossi, poi, oscillano tra i 150 euro, più Iva e tasse di spedizione, e i 350 euro: anche a volerle ordinare, nessun fornitore le ha subito a disposizione, su internet la consegna è almeno a luglio. Ci possiamo arrangiare col dispenser manuale. Sono perplessa anche sui copri-scarpe: se c'è l'obbligo di igienizzazione dopo che il cliente va via, non ha molto senso usarli. In ogni caso, ci facciano trovare tutti questi dispositivi, noi vogliamo solo tornare a lavorare».Anche la sua collega Alessandra Marulli sta avendo le stesse difficoltà: «Non si trovano guanti in nitrile e kit monouso: solo per miracolo, ho trovato 10 camici monouso a 1 euro l'uno. Ho ordinato tutti i dispositivi su internet, nella speranza che arrivino in tempo, lo faccio con i miei risparmi. E se mi si viene a parlare dei 500 euro a fondo perduto con Invitalia, si tratta di somme che intanto dobbiamo anticipare: non faccio in tempo nemmeno a leggere il bando di adesione. Vorrei aumentare i prezzi, ma ci sono clienti che hanno subìto riduzioni dal 30 al 50% dello stipendio e non mi sembra corretto. Le persone hanno voglia di rimettersi a nuovo e di ricominciare a vivere, a prescindere da tutto il resto».© RIPRODUZIONE RISERVATA