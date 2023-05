Stage a Bruxelles per tre ragazzi autistici: lavoreranno con l'eurodeputata Chiara Gemma

L'eurodeputata pugliese Chiara Gemma, del gruppo parlamentare Ecr (riformisti e conservatori europei), ha accolto nel suo ufficio tre ragazzi che convivono con l'autismo della provincia di BAT. Tutti e tre da due anni lavorano nella cooperativa sociale "WorkAut" di Barletta, nella quale si occupano dell'inserimento nel mondo del lavoro per i ragazzi autistici. Per la parlamentare a Bruxelles lavoreranno insieme al suo staff nei suoi uffici come stagisti con il compito di "documentare e recensire il patrimonio artistico del Parlamento europeo", come ha spiegato Gemma.



Le storie

La prima ad essere arruolata, quasi 10 giorni fa, dall'eurodeputata è stata Alessandra, quarantenne di Bisceglie. Viene descritta come una donna appassionata di arte, ballerina di tango, appassionata di canto e con una mente brillantre e infallibile. Alessandra ha rivestito varie mansioni, a partire dalla responsabile prodotti freschi alla Coop di Barletta fino alla guida turistica nella pinacoteca cittadina "De Nittis". ll 5 giugno passerà la palla ai suoi colleghi, Luigi e Marco.



Una battaglia sociale

Da anni l'europarlamentare, eletta nella circoscrizione Sud alle scorse elezioni europee, è in prima linea per l'inclusione sociale delle persone con disabilità. «Ho incontrato Erika Landi, direttrice dei Servizi sociali e di sostegno alle risorse umane del Parlamento europeo» - ha detto Gemma - «ho avuto uno scambio molto interessante e costruttivo su come migliorare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno del Parlamento europeo».