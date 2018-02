Parlamentarie M5s: i voti raccolti dai vincitori

Listini plurinominali alla Camera: ecco i candidati pugliesi eletti. Collegio 01 (Bari-Bitonto-Molfetta-Altamura): Giuseppe Brescia 269, Davide Galantino 102, Angela Masi 87, Marika Notarangelo 72. Collegio 02 (Lecce-Nardò-Casarano-Francavilla): Diego De Lorenzis 312, Leonardo Donno 216, Veronica Giannone 140, Annalisa Urso 116. Collegio 03 (Taranto-Martiba-Brindisi-Monopoli): Giuseppe L’Abbate 349, Giovanni Vianello 270, Alessandra Ermellino 163, Valentina Palmisano 121. Collegio 04 (Foggia-Manfredonia-San Severo-Andria): Giuseppe D’Ambrosio 349, Giorgio Lovecchio 147, Marialuisa Faro 142, Francesca Troiano 120.

Listini plurinominali Senato, ecco gli eletti in Puglia. Collegio 01-Nord Puglia: Alfonso Ciampolillo 226, Gisella Naturale 177, Vincenzo Garruti 142, Emma Prencipe 97. Collegio 02-Sud Puglia: Barbara Lezzi 951, Maurizio Buccarella 492, Cataldo Mininno 262, e Daniela Donno 168.

Vale la pena ricordare che le parlamentarie M5s sono state al centro di molte polemiche. Al secondo giorno di votazioni sulla piattaforma Rousseau, non erano mancate le difficoltà tecniche e le proteste degli utenti. Poi sono arrivate le critiche per il ritardo nella pubblicazione dei risultati

A più di due settimane dal voto online, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul blog tutti il dettaglio dei risultati delle parlamentarie. Le consultazioni per la selezione dei candidati M5S nelle liste proporzionali si sono tenute il 16 e 17 gennaio. A votare per la Camera, si legge, sono stati 39.991 iscritti per un totale di 92.870 clic (tre le preferenze a disposizione). Al Senato, invece, hanno votato 38.878 iscritti per un totale di 86.175 preferenze.