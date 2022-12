Parchi eolici, la giunta regionale boccia tre progetti

La Giunta regionale pugliese ha bocciato tre progetti per la realizzazione di altrettanti parchi eolici nel Foggiano. Nel dettaglio, ha espresso parere non favorevole per i procedimenti di Via di competenza statale per il parco eolico «CE Deliceto» di Blue Stone Renewable VIII srl, per il parco «Ciavatta» di Serracapriola di EDP Renewables, per il parco «Candela Masseria Padula» tra Candela e Deliceto di Whysol-E srl.