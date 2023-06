I sindaci di Puglia scendono in campo e prendono posizione sul “salva parcheggi” votato all’unanimità dal consiglio regionale. E non mancano dubbi e incertezze rispetto all’alveo che l’emendamento può percorrere e alle modalità di attuazione. Sono differenti le considerazioni alla decisione bipartisan che cerca di mettere un freno alla mancanza di stalli adeguati lungo la costa. Pure non sconfessando la normativa regionale vigente, la legge 26 del 2022 che introduce termini di concessione pari a 150 giorni, i consiglieri l’hanno emendata: sino al 31 dicembre prossimo, infatti, le aree a parcheggio a uso pubblico temporaneo non superiore ai 120 giorni sono escluse dalla Valutazione ambientale e paesaggistica e possono essere attivate già prima della conclusione dell’iter di autorizzazione.

Le posizioni



A proposito di dubbi, importanti sono le considerazioni del sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri: «Spero che qualcuno non vada a guardare questa normativa emendata di recente dalla Regione Puglia. Potrebbe accadere infatti che il governo possa attenzionarla e magari impugnarla dinanzi al Consiglio di Stato. Resta da capire quanto questa legge sia legittima e impattante a livello ambientale, penso ad esempio alle situazioni di litorale sabbioso, e quindi potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento del governo». Sottolineata questa perplessità, Carrieri è parimenti certo che la norma così come emendata dal consiglio regionale possa essere utile per i Comuni rivieraschi pugliesi in quanto snellisce le procedure: «Anche per situazioni di litorale roccioso come quello di Polignano – ammette – la soluzione ritorna utile perché in questo periodo stiamo rivisitando il Piano del traffico e della mobilità e stiamo ricercando parcheggi che siano più a monte rispetto al mare. Si tratterebbe di interventi poco impattanti, temporanei che garantirebbero soste brevi. Una opportunità comoda – conclude Carrieri – che può avere risvolti positivi».

«La soluzione definitiva parte da queste regole di adeguamento – le parole di Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce - grazie a questo emendamento si arriverà a novembre e dicembre e per l’anno prossimo si parla già definizione della questione». Minerva puntualizza poi: «Ci troviamo di fronte a un’accelerata importante per una procedura che altrimenti non sarebbe arrivata a compimento creando un danno alla stagione estiva. L’entrata in vigore dell’emendamento – dice ancora - non significa parcheggi selvaggi o deturpamento ambientale ma la possibilità di dare velocità nuova rispetto a una questione complessa». Minerva ringrazia poi chi si è speso per cercare una sintesi quanto più condivisa: «Un grande lavoro di squadra. Un sentito grazie al prefetto di Lecce, Luca Rotondi, eccezionale nel comprendere le necessità del territorio, all’onorevole Claudio Stefanazzi che ha seguito la “regia” dell’emendamento, e all’onorevole Salvatore Di Mattina che ha messo in contatto la Regione, i ministeri interessati e tutti i consiglieri regionali che hanno compreso l’importanza del provvedimento».

Sulla questione interviene anche il primo cittadino di Otranto, Francesco Bruni. «Può accadere spesso che le decisioni prese in fretta sfuggano al criterio di perfezione, ma in questo caso bisogna considerare che tante sono le situazioni che trovano una soluzione, a partire da quella inerente l’ordine pubblico. Da una crisi pronta a esplodere è nata una opportunità importante». Il primo cittadino idruntino ricorda come il consiglio comunale di Otranto, già prima del voto all’emendamento in Regione, avesse deliberato all’unanimità sulla necessità di affrontare il problema da una prospettiva nuova in modo da trovare una soluzione: «Bisognerà continuare a lavorare una volta concluso il discorso delle autorizzazioni stagionali tenendo conto delle questioni urbanistiche e ambientali collegate. Una buon punto di partenza sarebbe considerare – aggiunge Bruni - quei terreni sui quali già in passato sono stati allestiti parcheggi temporanei e tenere in debito conto quelle che sono le reali necessità del territorio in termini di nuovi posti auto». Questa la chiosa di Bruni: «Particolare attenzione si dovrebbe avere nei riguardi delle richieste che pure hanno ottenuto le varie valutazioni e autorizzazioni ambientali prima che la norma emendata fosse attiva».

Per il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes «si tratta di una norma interessata e che può avere di certo un impatto positivo. Ora però è il tempo di capire e approfondire quali deroghe mette in campo. Il Dpr 380 del 2001 all’articolo 23 consentiva di edificare o urbanizzare in zone non deputate a quello scopo specifico dai piani urbanistici vigenti, il principio della legge regionale è lo stesso. Le amministrazioni comunali la dovranno utilizzare per un duplice scopo, garantire l’accesso al mare dei cittadini e tutelare l’ambiente costiero e dunale». Pomes aggiunge: «È possibile che alcune delle iniziative oggi attivate in deroga fossero già non sottoposte a valutazioni e autorizzazioni ambientali ma erano già esonerate. Il sistema derogatorio va studiato a fondo e se ci sono delle questioni che necessitano di ulteriore approfondimento – conclude – questo va fatto e va fatto presto. Quanto mai fondamentale è la sinergia tra le varie istituzioni interessate a un argomento tanto complesso».

