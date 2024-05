Parcheggi estivi, la svolta: la Regione rivede la norma. Rebus tempo per i sindaci

Per scongiurare il rischio del caos parcheggi con la stagione estiva ormai alle porte, la Regione Puglia cala l'asso del Piano stralcio. Con un emendamento che il Consiglio regionale ha approvato ieri all’unanimità, che rappresenta un articolo aggiuntivo al disegno di legge contenente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è stata integrata la legge regionale 19 del 1997 di istituzione delle aree Parco. La missione della norma è quella di consentire, nelle more dell'approvazione del Piano del parco, di procedere comunque alla pianificazione della mobilità interna e quindi delle aree di sosta stagionali nelle zone protette, anche quelle costiere. Un emendamento che consentirà l’apertura dei parcheggi estivi, che comunque non potranno nascere in zone di particolare valore ecologico, a ridosso delle aree in cui ricadono i Parchi naturali.

Saranno i Comuni a dover procedere alla progettazione e all'approvazione del Piano stralcio, passando sempre e comunque dalle procedure ambientali richieste, compresa la Vas, la valutazione ambientale strategica, nell'ambito della quale vengono acquisiti tutti i permessi dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica.

Il provvedimento varato ieri dal parlamentino pugliese, che fa parte di un pacchetto di dieci leggi su sanità, lavoro e servizi, è un altro tentativo in extremis per evitare l'emergenza parcheggi che, con la bella stagione ormai al via, rischia di investire i litorali.

Il caos sulla costa

La costa si ritrova stretta nella morsa dell’assalto di turisti e vacanzieri, da una parte, e dalla carenza di aree sosta, dall’altra. L'anno scorso la Regione ovviò con una legge che proprio nelle scorse settimane è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta e che comunque era già scaduta lo scorso 31 dicembre. Quella norma, bocciata dalla Corte costituzionale, concedeva ai comuni l’esonero temporaneo dall’obbligo di autorizzazione ambientale e paesaggistica per l’allestimento di aree di parcheggio nelle zone sottoposte a vincolo, a condizione che entro un mese dal loro utilizzo (comunque non superiore ai 120 giorni) venisse assicurato il ripristino dei luoghi. Per la Consulta, la valutazione di impatto ambientale e paesaggistico è ineludibile. Adesso la Regione prova a mettere ordine stralciando il nodo parcheggi e consentendo quindi una “corsia di emergenza” più veloce per autorizzare le aree sosta per l'estate. «Sono state approvato dieci importanti leggi che incideranno positivamente nella vita dei cittadini - afferma la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone- che riguardano la sanità, il lavoro e i servizi, in particolar modo per le zone costiere. In merito a quest’ultimo punto, che ha visto un'approvazione all'unanimità, è stato dato ai Comuni lo strumento di un piano stralcio per poter autorizzare i parcheggi nelle aree parco sempre nel rispetto della normativa ambientale. Un grande passo avanti su queste fondamentali questioni - conclude la presidente - che segneranno la vita dei pugliesi».

I sindaci

E sul nodo parcheggi i sindaci portano a casa un importante risultato. Tra i nervi scoperti più dolenti in tutta la Puglia ci sono i casi di Gallipoli e Ostuni. «Ringrazio la Regione - afferma il sindaco di Gallipoli e presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva - che aveva iniziato questo percorso e che ora l'ha portato a termine. Ringrazio l'ex assessore Maraschio e l'attuale Triggiani per quanto hanno fatto. Viene dato così seguito al lavoro svolto con i tavoli in prefettura, accogliendo le istanza dei comuni elaborate nei vertici coordinati dal prefetto di Lecce. Questa norma ci aiuterà sicuramente sui tempi. Sono fiducioso che, nei tempi necessari, avremo la valutazione di impatto ambientale per consentire l'apertura dei parcheggi». A Minerva fa eco l'assessore delle sua giunta, Riccardo Cuppone, con ha le deleghe all'urbanistica e al demanio. «E’ molto complicato arrivare a chiudere un Piano del parco, tant'è che al momento in Puglia solo due comuni su 20 sono riusciti a farlo. Quindi la volontà di trovare una soluzione attraverso gli stralci dei piani del parco, come per Gallipoli che l'ha approvato a fine aprile, permette di risolvere le questioni relative alla mobilità all'interno dei parchi. Ora ci aspettiamo - sottolinea l’assessore - che tutti gli enti esprimano con celerità i loro pareri, a partire dalla Soprintendenza. Si tratta di un parere fondamentale. Oltre alla questione ambientale, superata da questo emendamento regionale, rimane infatti lo scoglio della valutazione paesaggistica. Siamo fiduciosi che entro fine giugno o per i primi di luglio tutto possa essere risolto sull'apertura dei parcheggi».

Sulla stessa lunghezza d'onda Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, altra importante località della costa pugliese a rischio sul fronte parcheggi. «Coglieremo questa opportunità, ma la speranza - dice il primo cittadino - è di potercela fare per l'inizio dell'estate, ma ci sono tempi tecnici da rispettare. Siamo pronti a fare il piano stralcio e abbiamo predisposto una progettazione della aree a parcheggio. Ripeto: spero che i tempi siano compatibili con la stagione estiva. Come ho ribadito nelle scorse ore durante un incontro in Regione, il comune di Ostuni ha avviato un percorso virtuoso di inibizione carrabile delle aree demaniali costiere, ma da qualche parte bisogna consentire la sosta delle auto. Il nostro obiettivo è tutelare il litorale e garantire la fruizione libera della costa, senza alcuna speculazione, senza avvantaggiare lidi o privati, ma fornendo un servizio pubblico. Anche perché, in assenza di aree sosta regolamentate, il rischio è che possa davvero esplodere la sosta selvaggia, ritrovando con auto ovunque».

