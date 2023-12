Paolo Frascella, morto il segretario regionale Fai Cisl: incidente mortale nella notte

Paolo Frascella, segretario reggente della Fai Cisl di Puglia, è morto nella serata di ieri in un incidente stradale sulla statale Appia che da Taranto conduce a Massafra. Era a bordo di un'Audi quando per cause in corso di accertamento, l'auto è finita contro un pilone del sottovia alle porte della città. Inutile il ricovero al Santissima Annunziata: è morto poco dopo.

Il cordoglio della Cisl

«La scomparsa improvvisa di Paolo Frascella, reggente Fai-Cisl Puglia, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati: perdiamo tutti un grande amico, una persona leale, dallo spirito fraterno, un sindacalista competente e di lungo corso. In questo momento di grande dolore siamo vicini a tutta la sua famiglia ed esprimiamo le più sincere condoglianze.

Con Paolo, se ne va un amico davvero speciale, un cislino doc, sempre in prima linea in tutte le attività del sindacato, dalla lotta al caporalato, alle battaglie per far ripartire l’olivicoltura pugliese colpita dalla xylella, dalle tutele contrattuali per i forestali a quelle per i lavoratori dei consorzi di bonifica.

Ma soprattutto, lo ricorderemo per la sua profonda umanità, che lo spingeva sempre al fianco degli ultimi e che ha rappresentato, anche per tanti giovani colleghi, un punto di riferimento unico e insostituibile. Ci mancherà davvero tanto», scrive sui social la Fai Cisl.