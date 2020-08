Puglia, impennata di contagi: in un solo mese i positivi saliti del 595%

Alla Puglia sono costati particolarmente cari gli assembramenti di un'estate, i rientri dai cosiddetti Paesi a rischio e i focolai che si sono registrati nelle ultime settimane. Per avere un'idea di quanto la situazione sia nettamente peggiorata , basta prendere come riferimento la situazione relativa ai contagi al 22 luglio e quella riferita a ieri. Ebbene, gli attualmente positivi di un mese fa erano 56, oggi sono saliti a 389, per un aumento del 595%.

Solo Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta hanno percentuali più alte, ma in questi casi va anche considerato che si parte da una base decisamente più ridotta: in Val d'Aosta, solo per fare un esempio, si è passati da un solo positivo a 11, per un incremento del 1000%. Nel Sud, in ogni caso, la maglia nera dell'aumento dei contagi spetta purtroppo alla Puglia. Ma sono anche altri numeri ad allarmare i pugliesi, a cominciare dai ricoverati con sintomi, che si sono quintuplicati: meno di un mese fa erano appena 11, oggi 58. In isolamento domiciliare erano in 45, adesso in 328. Dopo le confortanti impennate sul numero dei guariti a giugno, la curva continua oggi a salire ma molto più lentamente: in 29 giorni solo in 39 sono riusciti a lasciarsi alle spalle il coronavirus.

Conforta, per fortuna, almeno la curva dei decessi che - così come d'altra parte sta avvenendo in tutta Italia - non sta facendo registrare clamorose risalite: nell'arco del mese preso in considerazione le vittime sono state sette, su un totale - da marzo a oggi - di 555.

In Puglia, tuttavia, scende sotto l'1 (più precisamente, è a 0,8) l'indice Rt, che registra il tasso di contagiosità. La conferma arriva dal report settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Cinque le regioni con l'indice sopra 1: Abruzzo (Rt 1,24), Campania (1,02), Lombardia (1,17), Umbria (1,34) e Veneto (1,21). Restano con Rt a quota zero Basilicata e Molise. Sotto la soglia di attenzione, oltre alla Puglia, Calabria (0,77), Emilia Romagna (0,45), Friuli Venezia Giulia (0,42), Lazio (0,73), Liguria (0,9), Marche (0,85), Provincia autonoma di Bolzano (0,5), Piemonte (0,91), Provincia autonoma di Trento (0,41), Sardegna (0,9), Sicilia (0,99), Toscana (0,96), Valle d'Aosta (0,8).

«Purtroppo questa ondulazione dei casi, con un aumento, era attesa e la temevamo. Sono casi legati ai rientri dall'estero. Però confido che riusciremo a mantenere il controllo perché su questi livelli si può convivere con il virus, ma serve una forte attività di contact tracing», ha detto il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando i dati di ieri. «Abbiamo vissuto una situazione simile a dicembre-gennaio - prosegue Pregliasco - Ora abbiamo a che fare con singoli focolai che non devono però omologarsi, altrimenti potrebbe esserci un aumento esponenziale dei casi e questo non lo dobbiamo permettere. Per fortuna, al contrario dei mesi passati, ci sono anche dati confortanti: il 30% dei nuovi casi è asintomatico e non c'è pressione sugli ospedali».

«Siamo stati costretti per un periodo di tempo a rinunciare a uno dei beni meno negoziabili, la libertà. Una volta recuperata la libertà bisogna accompagnarla ad un elevato senso di responsabilità. Chiedo ai concittadini: conserviamo la libertà ritrovata, ma siamo responsabili. Serve un equilibrio ragionevole tra questi due elementi. Così conserveremo la libertà e non rivivremo giornate drammatiche», ha invece detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA