«Due giorni di pericolose distrazioni, non siamo fuori pericolo»: il sindaco “striglia” i cittadini. Nuova stretta sui controlli

«Così non va. Ve lo dico senza diplomazie così è più chiaro». Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini affida a un post su Facebook il “richiamo all'ordine” dei cittadini, che dal 4 maggio scorso hanno cominciato a uscire e affollare strade e piazze della città capoluogo del Salento come se la pandemia da coronavirus fosse ormai un lontano ricordo.



«Come più volte detto da lunedì 4 maggio non siamo tornati alla vecchia normalità, alle care abitudini, ai vecchi riti. Da lunedì 4 maggio - scrive Salvemini - ci dobbiamo abituare ad una nuova normalità, che impone comportamenti e scelte cui non siamo abituati. Uscire da casa solo se necessario e per i motivi autorizzati. Non inventarsi ragioni per farlo, perché già ce ne sono tanti. Osservare distanze di sicurezza, indossare mascherine, evitare assembramenti. Perché vi dico questo? Perchè il contagio aumenta. Perchè continuano ricoveri. Perchè la gente muore. E tutto questo accade - pur con numeri inferiori rispetto alle settimane passate - perchè il virus è ancora tra noi».



Le misure disposte dal Comune prevedono, oltre ai controlli continui della Municipale e delle altre forze di polizia, anche la “chiusura” delle giostre nelle aree verdi, che verranno aperte al pubblico solo quando Palazzo Carafa disporrà di un sistema di prenotazioni utile a evitare code, ingorghi o affollamenti di famiglie all'ingresso di Parco Belloluogo, della Villa comunale e degli altri spazi verdi.



«Non possiamo passeggiare per il solo piacere di farlo - prosegue il sindaco -; non possiamo decidere di scendere nella piazza sotto casa e metterci a chiacchierare con i vicini mentre i bambini giocano spensierati tra loro; non possiamo dare appuntamento agli amici per fare allenamento di gruppo all’aperto; non possiamo sostare davanti a bar e gelaterie e chiacchierare sorseggiando un caffè o mangiare un gelato. Come sta accadendo in questi primi giorni. Sono piaceri che non possiamo ancora consentirci. Siamo ancora dentro un’epidemia pericolosa che ci ha addirittura imposto di creare cimiteri di fortuna, di sospendere funerali».



Su disposizione di Salvemini, gli agenti della Municipale «riprenderanno a controllare le autocertificazioni di chi si trova per strada o nelle piazze o nei giardini pubblici; e sanzionare quanti non stanno rispettando le prescrizioni vigenti. Lo faccio - chiarisce il primo cittadino - perché la salute pubblica dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi. E se ci mostriamo ancora indifferenti o superficiali rispetto a questa emergenza sanitaria occorre chiedere agli uomini in divisa di intervenire con i verbali.

Non possiamo consentirci distrazioni».