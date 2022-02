Palese in giunta, pioggia di reazioni. Amati (Pd): «Partito ritiri assessori». Zullo (Fdi): «Centrosinistra senza dignità»

La nomina di Rocco Palese come assessore alla sanità della giunta regionale porta con sé le prevedibili reazioni della politica regionale tanto da destra quanto da sinistra. Certo, la notizia era nell'aria da mesi ma il ritocco degli assessorati operato oggi da Michele Emiliano certifica i nuovi equilibri in Regione.

APPROFONDIMENTI LE SCELTE Puglia, Palese alla Sanità e Lopane al Turismo: Emiliano firma...

Equilibri che mettono in imbarazzo, ancora una volta, soprattutto il Pd. Secondo il consigliere regionale Fabiano Amati, infatti, il partito ora dovrebbe valutare di «concedere alla maggioranza il solo l’appoggio esterno nonché il ritiro degli assessori. È questa la proposta che formulo al Gruppo cui appartengo - scrive Amati - e in coerenza con la contrarietà a questo epilogo espressa ripetutamente dal segretario regionale Lacarra - scrive il consigliere regionale Fabiano Amati -.Non si può accettare che la Giunta o le deleghe consiliari divengano un luogo per giochi di società, dove il tutto è finalizzato a creare sempre nuovi equilibri di potere e senza alcun interesse per le decisioni da assumere, per cui finisce per diventare addirittura salvifico il fatto che Rocco Palese, il magnate del Trattamento di fine rapporto e coautore del Piano ospedaliero di Fitto, diventi assessore alla sanità.

Il Pd non può partecipare a questo gioco: è una questione di realismo.

Sarebbe dunque il caso di prendere le distanze da questi giochi di società e continuare a occuparsi di liste d’attesa, screening seno-colon-collo dell’utero, genetica, costruzione degli ospedali nuovi, ospedali di comunità, sedute aggiuntive di sala operatoria, piano casa, fonti rinnovabili, crisi industriali e infine, ma non per ultimo, la moralizzazione degli apparati amministrativi della Regione».

Bocciatura netta per la scelta di Emiliano anche da parte di Michele Mazzarano (Pd). In un post su Facebook il consigliere regionale Pd definisce Rocco Palese «un assessore di Forza Italia trapiantato nel centro sinistra: Sono curioso di vedere - aggiuge - se egli ha mantenuto la stessa idea di sanità dell’epoca Fitto in cui è stato complice consapevole di scelte sciagurate o se è stato folgorato sulla via di Damasco».

Zullo (Fdi): centrosinistra difenza la propria dignità

E a soffiare sul fuoco ovviamente non manca il centrodestra. Ignazio Zullo (Fdi), attacca prima l'ex sodale politico oggi passato tra le fine dell'avversario: «Francamente, mai, mi sarei aspettato che Palese dopo aver rappresentato il centrodestra, a vari livelli, si lasciasse incantare dal potere al punto tale da rinnegare principi, valori e ideologie in cambio di una poltrona. Quelle poltrone che lui ha così fortemente osteggiato facendone il suo cavallo di battaglia quando eravamo all’opposizione del governo Vendola e lui era il nostro capogruppo!». Per poi rivolgersi al centrosinistra stuzzicandolo: «Gli esponenti di quella coalizione che hanno avversato Palese sia da candidato presidente contro Vendola, sia da candidato senatore in un collegio uninominale e che oggi si ritrovano a governare con Emiliano che, in oltre sei anni, non è mai riuscito a trovare fra gli eletti del centrosinistra consiglieri regionali in grado di ricoprire il ruolo di assessore alla Sanità… nulla hanno da dire? Non hanno nulla – anche sul piano della propria dignità – sul fatto che i posti chiave, quelli determinanti nelle scelte politiche, sono occupati per lo più da transfughi del centrodestra».

Bellomo (Lega): «Emiliano nomina Palese per chiudere altri ospedali»

«Rocco Palese è stato il principale protagonista, ispiratore ed esecutore del piano sanitario del 2004 della Giunta Fitto, quindi la sua nomina ad assessore alla sanità per il centrosinistra evidenzia un netto cambio di strategia di Emiliano sulla sanità pugliese con nuove chiusure di ospedali e tagli al personale. Forse un po’ di tagli sono necessari nella gestione di Emiliano ma non sicuramente sulla sanità che va potenziata ed efficientata”. Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega in Regione Puglia Davide Bellomo ed il Commissario della Lega Puglia Roberto Marti