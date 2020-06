Ospedali verso il post-Covid: quattro poli per le pandemie

Quattro/cinque ospedali Covid da 100-120 posti letto, di cui il 20% riservato alle terapie intensive; raddoppio del numero di postazione nelle rianimazioni; riduzione della mobilità passiva che, nel 2019, è costata oltre 15 milioni al mese, 194 milioni in un anno. Sono le principali novità contenute nel nuovo piano di riordino ospedaliero post Covid che la Regione Puglia si appresta a licenziare: entro il 19 giugno, infatti, deve essere trasmesso al ministero della Salute.

Ieri il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha anticipato qualche dettaglio durante l'audizione in III commissione consiliare; era stato chiesto di ascoltare anche il governatore Michele Emiliano che, però, era impegnato a Taranto. La sua assenza ha fatto arrabbiare le opposizioni: Emiliano non ci mette mai la faccia, hanno criticato Forza Italia e M5S. Montanaro ha spiegato che l'obiettivo è quello di prevedere una rete di ospedali esclusivamente Covid o comunque, guardando al futuro, riservata alla gestione delle epidemie - formata da 4 o 5 strutture, lasciando che i grandi ospedali come il Policlinico di Bari o il Vito Fazzi di Lecce possano continuare con la loro ordinaria attività anche durante una eventuale nuova ondata di contagi. Ogni struttura dovrà poter contare su almeno da 100-120 posti letto, di cui il 20% riservati a posti di terapia intensiva e sub intensiva, e il resto da dedicare a malattie infettive e pneumologia. Quindi, in totale, circa 600 posti letto: si passerà dagli attuali 11.500 circa a oltre 12mila.

Ricapitolando: al di là degli ospedali Covid, resteranno attivi 346 posti letto nelle terapie intensive, a febbraio erano la metà (173 circa); 564 nelle pneumologie e 701 nelle malattie infettive. Cosi, come non verranno cancellati i posti letto post acuzie, recuperati riaprendo gli ospedali riconvertiti, cioè quelli riservati ai pazienti Covid guariti ma non ancora negativizzati: sono 130 di lungodegenza e 306 di riabilitazione. Montanaro ha poi parlato delle prospettive future: La telemedicina, già sperimentata in fase Covid - ha detto - sarà utilizzata per rafforzare l'attività di assistenza territoriale nella gestione delle cronicità. Si punta, inoltre, alla centralizzazione delle attività diagnostiche, attraverso l'attivazione nei Pta di attività - come quelle dei laboratori di analisi - che altrimenti vengono affidate alla sanità privata. Si è discusso anche di liste di attesa e dei circa 700mila esami in stand by che si sono accumulati durante il lockdown.

Per quanto riguarda il recupero delle liste di attesa - ha precisato Montanaro - coinvolgeremo i presidi territoriali assistenziali e post acuzie che hanno sale operatorie per svolgere interventi di medio-bassa complessità chirurgica. La Regione, infine, mira anche al recupero della mobilità passiva extra regionale che ammonta a circa 320 milioni di euro, a fronte di una mobilità attiva di 126 milioni. Esiste ancora uno sbilanciamento netto di 194 milioni di euro - circa 15 milioni di euro al mese - che è necessario ridurre, ha ammesso il direttore di dipartimento.

Durante l'audizione si è discusso anche del futuro del 118. Oggi si terrà l'ultima riunione per l'approvazione delle integrazioni alle modifiche delle linee guida per poi procedere con le attività di internalizzazione del servizio. Quindi, niente più Areu, l'agenzia unica per il servizio di emergenza-urgenza, si procederà con il passaggio di personale e servizio alle Sanitàservice.

Se in Puglia il coronavirus non ha inferto un colpo duro come in Lombardia non è certo merito di Emiliano, ma del lockdown deciso, peraltro in ritardo, dal governo nazionale, attacca a il capogruppo di Forza Italia, Nino Marmo. Duole constatare prosegue - che Emiliano, anche oggi e come sempre, non abbia avuto la faccia di presentarsi per la sua audizione, nascondendosi dietro ai tecnici che non hanno colpe perché operano nel contesto e con gli strumenti che la politica gli mette a disposizione. A Emiliano bisogna riconoscere coerenza: latitante in commissione e completamente sordo alle istanze dei territori dall'inizio del mandato per tutta la legislatura, è la critica mossa dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Marco Galante e Grazia Di Bari. Anche oggi concludono - ha preferito mandare avanti il direttore Montanaro per non rispondere alle nostre domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA