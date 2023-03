Ospedali e scuole: dalla Regione 10 milioni di euro per efficientamento energetico

La Giunta regionale pugliese ha oggi stanziato più di 10 milioni di fondi Fsc e ha approvato interventi di efficientamento energetico di ospedali, scuole e altri edifici pubblici. In particolare per la Asl di Bari è previsto lo stanziamento di 4,1 milioni per gli ospedali Perinei di Altamura e San Paolo di Bari; approvati anche gli efficientamenti energetici per il complesso scolastico di via San Cesario, Comune di Lequile (Lecce) per 1.900.000 euro; della scuola elementare Aldo Moro, Comune di Carosino (Lecce), 1.205.000 euro; della scuola dell'infanzia in zona Gallotta, Comune di Trepuzzi (Lecce), 840.000 euro; della sede comunale del Comune di Gagliano del Capo (Lecce), importo 770.000 euro; del comando Stazione dei carabinieri del Comune di Avetrana (Taranto), per 433.000 euro e del palazzo municipale del Comune di Sannicandro di Bari, 850.500 euro.