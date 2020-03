Riapre a Lecce la clinica Petrucciani, dopo il caso di positività al covid-19 del direttore di anestesia. La direzione della clinica comunica infatti che tutto il personale che era stato a stretto contatto con il medico è risultato negativo al test e ha in ogni caso osservato il previsto periodo di isolamento Dopo la sanificazione da protocollo, la clinica riprenderà dunque le sue consuete attività.



MASCHERINE: LA REGIONE NE ACQUISTA 35MILA

Sul fronte dei dispositivi di protezione, dopo l'arrivo a singhiozzo degli ultimi giorni di tute, mascherine e guanti forniti dalla protezione civile per le strutture sanitarie pugliesi, la Regione Puglia ha proceduto all'acquisto autonomo di altre forniture. Lo comunica il presidente della Regione Michele Emiliano, appena ricevuta la notizia dal dirigente della sezione Protezione civile regionale Mario Lerario.

Le 35.000 mascherine di tipo FFP3 sono arrivate oggi. Sono di produzione cinese e provengono dal sistema di approvvigionamento regionale della rete dei fornitori Aforp (associazione dei fornitori ospedalieri della Regione Puglia). L’ordine è del 22 marzo: sono partite dalla Cina in aereo passando dal Sud Africa e poi da Amsterdam. Dopo hanno viaggiato su treno sino a Milano e poi ancora su camion per giungere in Puglia, a Bari.

Si tratta della prima fornitura di rilevante quantità dall’inizio della crisi, acquistata direttamente dalla Regione Puglia.

Le mascherine Ffp3 saranno distribuite con priorità ai reparti di terapia intensiva Covid e agli ospedali Covid.

Mario Lerario comunica anche che sono arrivati oggi dalla Protezione civile anche 1080 kit per accesso vascolare.



