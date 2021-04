Arriva l'ordinanza del presidente Emiliano su pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche

Nuova ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano. Il provvedimento riguarda "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche".

Sono disposizioni che concedono alcune specifiche attività in determinate situazioni. Per esempio, è "ammessa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata, presso la stessa residenza, domicilio o abitazione".

Consentito anche lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le unità da diporto di proprietà. Ai proprietari e affidatari di cani, inoltre, è concesso "provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia". Qui il provvedimento integrale.