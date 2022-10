Olio e vino pugliesi: ok dal Consiglio regionale ai percorsi di promozione

E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la proposta di legge "Le strade del vino e dell'olio extravergine di oliva", di cui è primo firmatario il capogruppo della Lega Davide Bellomo. L'obiettivo è valorizzare e promuovere il territorio ed i suoi prodotti di qualità; favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l'organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative connesse alle produzioni enologiche e olearie; promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore; sviluppare la ricerca nel campo viticolo-enologico, olivicolo-oleario, dei Centri sperimentali anche organizzando incontri specifici a carattere periodico; valorizzare il patrimonio architettonico ed ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle 'Strade del vino e dell'olio extravergine d'olivà, ai fini dell'accoglienza turistica.

Per "Strade" si intende percorsi inseriti nell'ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a indicazione geografica, evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto. E' prevista l'assegnazione di contributi da parte della Regione per svolgere attività quali la realizzazione della segnaletica relativa alle strade, l'allestimento dei centri di informazione, la realizzazione ed adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all`interno degli stabilimenti.