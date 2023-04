Olio, una fiera dedicata all'oro pugliese. Emiliano: «Ci stiamo lavorando» Ecco le possibili location

«Quella di creare una grande fiera dell'olio in Puglia è un'idea alla quale stavamo lavorando, dobbiamo decidere la sede. Stiamo ragionando fra Bari e Foggia, anche per distribuire equamente sul territorio le opportunità».

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, visitando il Villaggio contadino di Coldiretti allestito da oggi a Bari. Il governatore ha accolto, così, positivamente l'invito del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che dal palco aveva lanciato l'idea di realizzare un grande evento dedicato all'olio, sul modello del Vinitaly di Verona. «La fiera di Foggia in questo momento non ha una vocazione precisa - ha aggiunto - potrebbe diventare una delle sedi fermo restando che una fiera al livello del Vinitaly ha bisogno di infrastrutture, di trasporto e alberghiere, che bisogna realizzare velocemente».

Le parole del ministro

C'era anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi a Bari, al Villaggio contadino di Coldiretti. «Abbiamo appena stanziato 166 milioni di euro per gli istituti agrari, alberghieri e nautici. E altri 64 milioni per gli istituti alberghieri agrari, capofila negli Its. Inoltre sto preparando un'importante riforma dell'istruzione tecnico-professionale che avrà al centro il tema della valorizzazione di tutti gli istituti agrari e alberghieri, e di tutta la filiera tecnico-professionale, che è il pilastro del nostro sistema produttivo».

«Questi settori devono diventare percorsi formativi di serie A - ha aggiunto -. Investiremo risorse e costruiremo una filiera in modo che possa esserci un percorso di continuità con gli Its, puntando molto sull'orientamento, in modo che i ragazzi e le loro famiglie siano consapevoli che qui c'è il futuro. Ci sono possibilità occupazionali incredibili con ottimi stipendi e quindi - ha concluso il ministro - c'è la possibilità di realizzare tante competenze nell'ottica della valorizzazione dei talenti di ciascuno».