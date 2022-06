Da Manduria alla Valle d'Itria: treni e autobus, ritmo troppo slow

Lasciandosi il Salento alle spalle, il viaggio di Quotidiano riprende da Manduria, terra dei Messapi e del vino Primitivo in direzione Valle D’Itria. Il percorso complessivo è di 166 chilometri tra andata e ritorno, con soste a Taranto, Martina Franca, Cisternino e Ostuni. Zainetto in spalla, l’avventura comincia con la partenza del treno regionale prevista per le 8.40 (1,10 euro). Entrando in stazione a Manduria, si ha la sensazione che sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati