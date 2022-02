Su carta e web, sempre con passione, equilibrio e coraggio - Il saluto del nuovo direttore ai lettori

Un giornale è un luogo di incontro, di verifica, di crescita. Lo spazio – fisico e virtuale – in cui una comunità si ritrova, si rilegge in controluce, si confronta e matura. Ancor più adesso, nel tempo convulso della comunicazione frenetica su molteplici canali. Anzi, soprattutto ora, perché si pone nelle sue diverse forme – la carta, il web, i social – come sistema editoriale organico e complesso, ma pur sempre come punto di incontro, di verifica e di crescita. Un sistema dove a fare la differenza – però – sono una storia consolidata insieme con i volti e le firme riconosciute e riconoscibili, e perciò accreditate e affidabili nel mare magnum di notizie. Ormai ognuno può scegliere la forma e il mezzo di consultazione, nostra cura – questo l’impegno – sarà comunque la sostanza.

Un giornale, nelle sue diverse articolazioni, è questo. Deve informare, spiegare, raccontare. Ricondurre la molteplicità della vita in un quadro coerente. Aprire nuovi squarci, alimentare e ospitare idee e dibattiti per immaginare e costruire, insieme, il futuro. Offrire una lettura dei fatti e dei fenomeni, imparziale perché libera, autorevole perché indipendente. Leale nella misura in cui riesce a fornire a tutti – sulle varie piattaforme di comunicazione – le chiavi di accesso alla complessità del reale, delle dinamiche che lo innervano, dei centri di potere che lo governano. Nuovo Quotidiano di Puglia – innanzitutto per l’impegno e il ruolo degli editori Francesco Gaetano Caltagirone e Azzurra Caltagirone, che qui ringrazio per l’incarico affidatomi e per le garanzie di autonomia e indipendenza – incarna fino in fondo tutto questo: spirito critico ed equilibrio. I risultati sono evidenti, per molteplici meriti: essere saldamente giornale leader in Puglia, grazie anche al varo della nuova edizione di Bari, affiancata a quelle storiche di Brindisi, Lecce e Taranto, dice molto della solidità del progetto editoriale e della professionalità dei giornalisti chiamati a dargli forma e spessore.

Per il resto, ha ragione Claudio Scamardella, il direttore degli ultimi dodici anni intensi e avvincenti, segnati da impegno, nuove sfide e ulteriori traguardi, dei quali ha assoluto merito: non bisogna essere lunghi e occorre rifuggire dall’ipertrofia dell’ego, uno degli accidenti collaterali di questo mestiere, bellissimo e insostituibile. Più delle parole contano i fatti, anche se qui proprio le parole sono – in fondo – il fatto, il nostro primo strumento di analisi e confronto, prima, e di comunicazione, poi. Così, più delle enunciazioni di principio, che pure servono, vale quello che si riuscirà a fare giorno dopo giorno, un lavoro che i lettori per primi saranno chiamati a giudicare perché a loro si rivolge un giornale, che ha senso solo se i destinatari lo percepiscono come proprio. Un “ponte” – per citare l’editoriale di saluto del direttore, da queste pagine, ieri – nell’esercizio del “potere” come verbo.

Quotidiano è stato ed è questo. A noi il compito di uscire, andare fuori, presidiare i luoghi del potere, con rispetto per tutti ma senza sconti per nessuno. Di essere attenti ai problemi concreti delle persone, anche quelli apparentemente banali e tuttavia importanti per chi è costretto a subirli. Di non perdere di vista gli ultimi, i piccoli, gli invisibili. Di ascoltare il respiro profondo della comunità in cui il giornale opera e a cui si rivolge, percepirne sogni e bisogni, accompagnando il territorio, chi lo abita e chi lo anima tra iniziative e speranze. Si cresce solo se si cresce assieme. Se si cresce tutti. Questo mestiere implica passione e coraggio, ma richiede anche spirito di servizio per non cadere nella trappola dell’autoreferenzialità e, quindi, dell’inutilità.

Il mondo è ovunque. Locale e globale si inseguono e si intersecano. La Puglia, regione straordinaria, travolta come ogni angolo del pianeta da una crisi senza precedenti, è centro e periferia assieme e con queste due dimensioni affronta l’emergenza e si prepara a ripartire. Della prima (il centro) ha slanci e aperture, iniziative imprenditoriali innovative, progetti planetari, ricerche sperimentali e fermenti culturali, insieme con esempi luminosi di solidarietà, vicinanza e partecipazione. Ha da tempo avviato un percorso di modernizzazione del suo apparato produttivo da affiancare a un’identità turistica forte e radicata, che ne fanno (a maggior ragione in potenza) un luogo straordinario in cui vivere, lavorare e villeggiare, se solo la dotazione infrastrutturale fosse all’altezza. Su questo la classe politica e quella dirigente sono chiamate a uno sforzo straordinario e sinergico per un decisivo salto di qualità. Della seconda dimensione (la periferia) ha tutti i vizi e le pigrizie in cui spesso affondano le radici malgoverno, malcostume e, lungo altri percorsi, criminalità più o meno diffusa, più o meno organizzata. Da una parte, poli di eccellenza; dall’altra, sacche di povertà, emarginazione e disoccupazione. E in mezzo una transizione dal vecchio al nuovo che coinvolge e travolge importanti settori industriali, con inevitabili ricadute occupazionali e sociali. Crisi – tutte – che meritano massima attenzione. Centro o periferia, il giornale c’è e ci sarà per alimentare percorsi virtuosi di sviluppo e denunciare abusi, sopraffazioni, disuguaglianze e sfruttamento.

Una sfida, senza dubbio. La responsabilità del ruolo e le attenzioni che lo investono sono a livelli altissimi, come l’affetto che circonda questo giornale, testimoniato da centinaia di messaggi di auguri arrivati in queste ore e indirizzati in definitiva, per il tramite della direzione, alla squadra che ogni giorno concorre a costruire la proposta editoriale di Quotidiano. La vera forza è in questo, da sempre, dall’inizio, dal primo numero datato 1979: un gruppo di colleghi, uno stuolo di corrispondenti e una schiera di opinionisti e collaboratori che in ogni momento si impegnano a progettare insieme e a realizzare un’idea di giornale dando il massimo, con passione ed entusiasmo. Come fosse il primo giorno. La sfida è questa, come impegno morale con i lettori e con chi ci ha preceduto – tutti, dal primo all’ultimo – in questa fantastica avventura.

P.S. Febbraio è un mese che porta con sé una ricorrenza mesta e triste. Quasi un anno fa, in questo periodo, se ne andava Renato Moro, amico, collega e caporedattore. Avevamo chiuso insieme il giornale, prima di mezzanotte. Poche ore dopo lui non c’era più, un malore improvviso se l’è portato via. Inutile dire oltre del dolore e del vuoto lasciato dentro Quotidiano e in ognuno di noi. Un punto di riferimento sempre, senza limiti di orario, per qualsiasi dubbio o consiglio. Bastava anche solo uno sguardo per capire. Una risata. Una battuta. Un gesto. Un patrimonio di conoscenza ed esperienza, di umanità e saggezza, che più di ogni altra cosa ora mi manca. E questo saluto ai lettori sarebbe stato giusto che a scriverlo fosse stato lui.