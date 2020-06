Nuovo giro di riaperture E arriva anche il turno di cinema e spettacoli

Cinema, teatri, centri benessere e terme, circoli culturali e ricreativi: entro il 15 giugno un altro pezzo di Puglia riapre, resta ancora il punto interrogativo su wedding e discoteche, non inserite nell'ordinanza che ieri è stata firmata dal governatore Michele Emiliano. Con decorrenza immediata, quindi già da oggi, possono riprendere la propria attività le strutture termali e i centri benessere; i circoli culturali e ricreativi; via libera anche all'attività delle guide turistiche. Mentre dal 15 giugno potranno riaprire i battenti i cinema e teatri e saranno autorizzati gli spettacoli dal vivo, al chiuso e all'aperto; potranno riprendere i servizi per l'infanzia e l'adolescenza; e saranno consentite le attività congressuali e i grandi eventi fieristici.

La Regione Puglia ha fissato le linee guida per le riaperture, in sostanza le prescrizioni che sarà obbligatorio rispettare nello svolgimento delle attività. Per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra gli obblighi previsti, ad esempio, quello di «riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi». I gestori dovranno prevedere anche percorsi separati per ingressi e uscite; privilegiare accessi su prenotazione; rilevare la temperatura corporea agli utenti; i posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, in alternativa potranno essere installati i divisori in plexiglass tra una seduta e l'altra. Inoltre, tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina. Per gli spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000. Per quanto riguarda, invece, i servizi all'infanzia, tra le prescrizioni quella di «sottoscrivere un accordo (patto di responsabilità) tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus». Dovrà, inoltre, essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori; l'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno; sarà necessario rilevare la temperatura corporea a tutti gli operatori e ai bambini e accompagnatori. Non solo: per ogni cinque bambini tra i 3 mesi e i 5 anni ci dovrà essere un operatore, il rapporto sale uno a sette per bambini da 6 a 11 anni e 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. Le mascherine dovranno essere indossate da tutti gli operatori e dai bambini da 12 anni in poi. Obblighi anche per le guide turistiche che dovranno utilizzare mascherina e visiera, anche i partecipanti dovranno avere la mascherina. Inoltre, dovranno mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni e i gruppi non dovranno mai superare i 25 partecipanti. Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo; ogni altra attrezzatura eventualmente messa a disposizione dalle guide (bicicletta, attrezzatura snorkeling, canoa/kayak, selle,) dovrà essere adeguatamente disinfettata al termine di ogni utilizzo.

Non ci sono indicazioni per i matrimoni e le discoteche perché, come detto, ancora non si conosce il giorno del riavvio. Al momento fanno fede le linee guida approvate martedì dalla Conferenza delle Regioni, prescrizioni che però potrebbero essere modellate dalla Regione Puglia. In linea di massima, le regole prevedono la presenza di pochi invitati, mascherine anche per gli sposi, buffet ma senza self-service. Gli sposi dovranno scegliere luoghi all'aperto, come giardini o terrazze, ma anche chiese all'esterno e dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno un metro. Gli ospiti dovranno indossare sempre la mascherina - così come gli sposi, il personale di servizio tra camerieri, fotografi, musicisti e anche il prete in chiesa - eccetto quando saranno seduti al tavolo. Per le discoteche previsto distanziamento di un metro da fermi, di due metri se in pista. Si potrà tornare a ballare solo all'aperto, con capienza di circa metà degli spazi e con modalità talmente difficili da rispettare che molti enti locali, dalla Sicilia alla Liguria, hanno già deciso di consentire la riapertura delle discoteche solo come locali di ascolto di musica e intrattenimento, anche se con dj alla consolle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA