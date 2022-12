Il blocco degli appalti Pnrr in primavera: è questo il rischio concreto che, secondo le imprese, porta con sé il nuovo Codice degli Appalti licenziato dal Consiglio dei Ministri. Qualunque riforma sul tema negli ultimi 30 anni, del resto, ha prodotto l’immediata paralisi del mercato, come avvisa il presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) di Lecce, Valentino Nicolì. «Quando entrò in vigore l’attuale Codice, nel 2016 - argomenta - il numero dei bandi di gara pubblicati crollò del 76%. Se con l’entrata in vigore del nuovo Codice, prevista in aprile, si ripetesse questo copione saremmo davanti a un vero e proprio disastro perché ci troveremmo nel pieno dei bandi Pnrr». Un rischio tutt’altro che remoto alla luce della immediata esecutività del Codice - che con i suoi 35 allegati, diversamente dal passato, non rimanda ad alcun regolamento - e delle difficoltà operative nelle quali versano molte stazioni appaltanti, a partire dai Comuni. Si pensi, per fare un esempio, allo scarso personale negli Uffici Tecnici.

Il Codice