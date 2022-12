Imprenditori ed esercenti di Puglia ribadiscono il loro favore verso Pos e pagamento elettronico ma chiedono interventi sostanziali. Le questioni Pos e soglia per i pagamenti in contanti toccano anche la Puglia. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, tra fughe in avanti e improvvisi rallentamenti, cerca di trovare la quadra sulla questione del limite in euro sotto il quale non è obbligatorio consentire la transazione elettronica: dopo l’innalzamento a 60 euro dato per certo, ora dagli ambienti di Palazzo Chigi filtra la possibilità di una marcia indietro tesa ad abbassare la soglia.

Il Dibattito