Un dispositivo veloce e a basso costo per trovare contaminanti, come metalli pesanti e pesticidi, nelle acque sotterranee e superficiali. Numina è il progetto "made in Salento" premiato con il #ConnectingMatters della Start Cup Puglia 2020. Partito dal sogno di tre amici che condividono la passione per l'ambiente e la tecnologia, è un modo per «colmare il divario tra ricerca accademica e industria» - dicono i fondatori - e che ha portato a sviluppare un rilevatore che potrebbe presto farsi largo nel mercato di riferimento.



Il premio #ConnectingMatters, alla seconda edizione, è stato assegnato a Numina tra le nuove soluzioni innovative e pionieristiche nel settore delle materie prime. L'EIT RawMaterials Hub - Regional Center Southern Italy ha aderito per la seconda volta al concorso Start Cup Puglia 2020 che mira a scoprire nuovi talenti imprenditoriali regionali nel Sud Italia e offre l'opportunità di trasformare una brillante idea in un business di successo, attraverso attività di supporto, assistenza al progetto e premi in denaro. Una delle attività chiave del RIS Hub Southern Italy è sostenere l'ecosistema locale e valorizzare il potenziale innovativo della regione mediterranea.



L'obiettivo di Numina è la ricerca e la produzione di dispositivi elettrochimici, dedicati alla rilevazione di contaminanti, come metalli pesanti e pesticidi, nelle acque superficiali e sotterranee. Le caratteristiche principali del dispositivo (nato a giugno 2020 come evoluzione del progetto Cyclop, sviluppato nell’ambito del Contamination Lab dell’Università) sono il basso costo, l'ingombro ridotto e tempi di lettura rapidi. Il team è composto da Antonio Vincenzo Radogna (responsabile), Roberta Chilla e Nicola Giordano Bruno Santoro. «Cercare di colmare il divario tra ricerca accademica e industria: questa è la visione alla base del nostro progetto - spiega Radogna - Come tante altre realtà, tutto è partito dal sogno di tre amici, con in comune la passione per l'ambiente e la tecnologia. Lavoriamo in stretta collaborazione con l'Università del Salento, dipartimento DiSTeBA, e Numina si inserisce nel mercato quasi nuovo, inesplorato, dei dispositivi di screening rapido finalizzati alla rilevazione di contaminanti nell'acqua. I dispositivi possono essere utilizzati come supporto nella pratica diagnostica odierna di analisi dell'acqua». Radogna è un dottorando di ricerca in Ingegneria dei Sistemi complessi (UniSalento) ed è assegnista di ricerca presso l’istituto IMM del CNR di Lecce: il suo sogno è quello di creare una startup per valorizzare il know-how e le idee di ricerca mediante l’ingegnerizzazione di prodotti innovativi. Con lui Roberta Chilla, laureata in Architettura al Politecnico di Bari e specializzata nel settore BIM delle costruzioni e degli impianti presso il Politecnico di Milano (si occupa principalmente di modellazione 4D). Nicola Santoro è laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano ed è consulente in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Non solo: dal 2010 gestisce con passione l’azienda agricola di famiglia ed è fiero produttore di olio extra-vergine d’oliva biologico. Con loro collabora anche la ricercatrice Sabrina Di Masi. Un team eterogeneo che lavora senza sosta. «La strada verso un prodotto di successo è ancora lunga, - conclude Radogna - ma il premio #ConnectingMatters è, per il team, una forte motivazione per continuare a crederci».

