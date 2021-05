Notte della Taranta, Redbull Cliff Diving e Battiti live: gli eventi dell'estate 2021 in Puglia

Il concertone della Notte della Taranta a Melpignano ma anche il Redbull Cliff Diving - a Polignano a Mare. E poi Medimex e Battiti live: eventi estivi ai blocchi di partenza in Puglia. Puglipromozione, agenzia regionale dedicata al turismo, è già al lavoro per allestire il palinsesto di musica, spettacoli, festival e iniziative da realizzare nei prossimi mesi.

L'annuncio di Pugliapromozione

"La stagione estiva prevede un palinsesto che sarà comunicato con un’unica brand identity: Redbull Cliff Diving, Libro possibile, La Notte della taranta, Medimex, Battiti Live e tanti altri festival musicali e cinematografici” fanno sapere dall'agenzia regionale per il turismo. E a Bari si lavora già stilare i protocolli necessari a garantire le necessarie misure di sicurezza. Dalle location al numero di spettatori, passando per l'organizzazione degli spazi e le modalità di fruizione multimediali: la macchina dell'organizzazione si è già messa in moto.

Spoiler sui social per Battiti live

“A noi che tutto quello che facciamo, lo facciamo con il cuore”. Inizia così uno dei numerosi post sui social di Radionorba, che annuncia il ritorno di “Battiti Live” anche per l’estate 2021. E arrivano i commenti di Elisabetta Gregoraci (conduttrice dell’evento con il direttore artistico Alan Palmieri) e del “Battiti Live Fan Page”. Tra gli hashtag presenti, ricorrono le parole #musica e #countdown.

Redbull Cliff Diving: tuffi spettacolari a Polignano a Mare

Un modello innovativo di evento che passa soprattutto dalla promozione digitale: l'edizione 2021 del "Red Bull cliff diving" - la storica rassegna di tuffi che si tiene in estate a Polignano a Mare - quest'anno potrebbe essere prevista a settembre. E la Puglia dovrebbe essere confermata tra le 8 tappe mondiali.

I festival

Seppure con modalità di fruizione differenti e nuovi protocolli anti-Covid, dovrebbero essere confermati tutti i grandi festival estivi: il "Libro possibile" a Polignano a Mare, il Bifest, il Festival della Valle d’Itria, il Locus e il Viva Festival.