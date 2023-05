Nomine Rai: alcuni pugliesi tra i nomi, c'è anche il giornalista Giorgino

C'è un po' di Puglia nelle nomine Rai appena approvate dal consiglio di amministrazione. Alla direzione del Tg2 andrà Antonio Preziosi, nato a Taranto ma cresciuto a Pisticci, nel Materano, è già stato direttore di Rai Parlamento dal 2018. Giornalista professionista dal 1995, ha iniziato a collaborare con la Rai già quattro anni prima come programmista regista a Radio2.

Le altre nomine pugliesi

Alla guida dell'Intrattenimento del Day Time Angelo Mellone, anche lui nato e cresciuto a Taranto. Ex vicedirettore di Rai1, è anche scrittore. In un suo libro "Fino alla fine. Romanzo di una catastrofe", il dirigente ha raccontato la città dei due mari e dell'Ilva. Marcello Ciannamea, di Bisceglie, in provincia di Bat, è diventato il nuovo direttore dell'intrattenimento del Prime Time, un posto ambito visti l'introiti pubblicitari in questa fascia oraria. Laureato in Economia e Commercio, entra in Rai nel 1992 come impiegato. Il volto alla conduzione del Tg1, Francesco Giorgino, nato e cresciuto in Puglia, ad Andria, è stato promosso invece alla direzione degli Uffici studi Rai.

Il voto del Consiglio di Amministrazione

Alla direzione del Tg1 è stato nominato Gian Marco Chiocci, direttore di Adnkronos, mentre è stato confermato al Tg3, Mario Orfeo. Il CdA della Rai ha dato il via libera alle nomine con un voto a maggioranza. La presidente Marinella Soldi ha votato contro il pacchetto delle testata proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, segno di un clima non proprio disteso.