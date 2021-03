Negli ospedale salentini 100 sanitari no vax: «Ora misure serie e sanzioni»

L'allarme è stato lanciato dal direttore generale dell'Asl di Lecce, Rodolfo Rollo: gli operatori sanitari salentini non vaccinati «sono circa 200. Di questi, la metà non ha potuto sottoporsi al vaccino per motivi di salute. Poco meno di 100 sono invece coloro i quali non hanno voluto vaccinarsi», e ora «dobbiamo capire come collocarli. Attendiamo indicazioni nazionali». All'Oncologico del Fazzi, oltre a 18 pazienti, sono stati contagiati anche 4 infermieri. Uno di loro non ha potuto sottoporsi al vaccino per motivi di salute.

Quello di Rollo è un allarme che fa discutere. Non poco. Sul tema, già nelle scorse settimane, era intervenuto Fabiano Amati, consigliere regionale Pd. Che ieri ha ribadito: «Faccio presente che gli operatori sanitari di Lecce che hanno rifiutato il vaccino, contagiando interi reparti, non sono un problema burocratico di ricollocazione in reparti non a rischio, ma soggetti a cui la Asl deve irrogare la sanzione di 5.000 euro e contestualmente aprire un procedimento disciplinare. Lo prevede la legge pugliese e il relativo regolamento». «Noto che deve essere ancora una volta ribadito che il rifiuto della vaccinazione da parte di un operatore sanitario non è un atto di libertà individuale, perché comporta la riduzione della libertà altrui, in particolare pazienti e colleghi, di rimanere in buona salute. Per questo il legislatore regionale ha previsto una serie di misure altamente dissuasive, a partire dalla sanzione pecuniaria». «Se questo è, non credo che si possa tergiversare nell'irrogazione delle misure afflittive previste dalla legge regionale, ponendosi il solo problema della ricollocazione, anche per conseguire lo scopo ulteriore di prevenzione generale a cui la sanzione riconduce, cioè far sapere che l'ordinamento non tollera la condotta di un operatore sanitario che avesse in animo di rifiutare la vaccinazione».



Il gruppo consiliare regionale della lista Con invita i direttori generali delle Asl «a prendere provvedimenti immediati nei confronti di tutti gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino». La nota è a firma del capogruppo Gianfranco Lopane, dell'assessore Alessandro Delli Noci, e di Alessandro Leoci, Peppino Longo, Giuseppe Tupputi e Antonio Tutolo. «Proprio nella Asl di Lecce - aggiungono - circa duecento tra medici, infermieri e oss non sono stati vaccinati. Di questi solo un centinaio hanno opposto motivi di salute, mentre per gli altri cento è stata una scelta personale, non hanno voluto vaccinarsi. Una scelta inaccettabile, aggiungiamo noi, visto il delicato ruolo che svolgono, un ruolo che impone una presa di coscienza in un momento così drammatico. Ogni medico ha il dovere di tutelare sé stesso e gli altri. Come può un professionista che ha come vocazione difendere la salute altrui fare una scelta così potenzialmente dannosa per la gente che è chiamato a proteggere? Per questo, al di là del caso di Lecce, allargando il ragionamento all'intera regione, chiediamo a tutti i direttori generali delle Asl pugliesi di adottare misure immediate nei confronti di quei sanitari che per scelta non si vaccinano contro il Covid».