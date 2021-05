Covid, Sileri: «Niente mascherine all'aperto con 30 milioni di vaccinati»

«Togliersi la mascherina all'aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all'aperto dove non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c'è assembramento e rischio». A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il quale ipotizza anche i primi obiettivi per l'estate: coprifuoco a mezzanotte a maggio, Italia in zona bianca a giugno Entro due settimane, tutte le regioni in zona gialla e il coprifuoco posticipato alle 23 o alle 24. A metà giugno la zona bianca almeno in alcune regioni d'Italia. Da oggi lunedì 10 maggio, va ricordato, 53 milioni di italiani - Puglia compresa - sono in zona gialla e solo Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna sono in arancione.

La previsione del Sottosegretario alla Salute

Intervenendo a 24 Mattino su Radio 24, Sileri ha avanzato le prime ipotesi sui tempi di "dismissione" delle mascherine. Il sottosegretario ha parlato appunto di 30 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Dunque bisogna aspettare ancora un po': al momento sono poco più di 24 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia.