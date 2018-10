Nicola Di Bari a “Un giorno da pecora”: «Tap? Gli dedicherei il mio successo: “La prima cosa bella”»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il popolare cantante pugliese Nicola Di Bari, intervenendo a “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha sottolineato che il gasdotto Tap, che approderà sulle coste del Salento tra le proteste delle comunità locali, «è da fare» perché «il progresso non lo può fermare nessuno, ma bisogna prendere decisioni oneste per tutti, per la Puglia e per il Paese». Di Bari ha poi spiegato che a questa delicata situazione dedicherebbe il suo successo “La Prima Cosa Bella”: «Mi sembra il pezzo più giusto - ha evidenziato - perché desidero che la situazione si risolva nel modo migliore».Per il cantante «la situazione è molto complessa, io sono pro Salento: si difendano la nostra terra, i nostri siti e le nostre spiagge», ha proseguito. «La questione - per il cantante - è più politica e serve solo buona volontà». «Consiglio ai dirigenti della Regione Puglia, al governo e all’Europa - ha concluso - di sedersi ad un tavolo non rettangolare ma rotondo, per guardarsi meglio negli occhi».