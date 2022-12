Ci sono i carnevali storici, ma pure i riti del fuoco o la cartellonistica stradale per segnalare gli attraversamenti dei cinghiali, solo a citarne alcuni: contributi con cifre a due zeri, ma anche meno. Guai a chiamarli stanziamenti minori. Peggio ancora se li si derubrica a «qualche centinaio di migliaia di euro per progetti di respiro cortissimo, anzi comunale», ad usare le parole dei Fratelli d’Italia, dal cui gruppo non hanno esitato a parlare di mance.

Quando la giostra degli emendamenti al bilancio regionale si ferma, in compenso, del documento contabile non restano solo le polemiche sulla proposta “salva legislatura” ma pure le poste più piccole, da portare in dote ai territori. Il lavoro di setaccio dei giorni precedenti alla maratona aveva ridotto il novero a una sessantina di proposte, che però sono tornate a lievitare in Aula. Rigorosamente bipartisan. A proposito di restyling, per esempio, potrà contare su 80mila euro la torre di avvistamento di Torre dell’Orso, conferma l’azzurro Paride Mazzotta: «Come è noto, è posta su uno sperone della costa nella frazione Marina di Melendugno. Un manufatto del sedicesimo secolo di straordinario valore storico e architettonico, divenuto a pieno titolo uno dei simboli del territorio», spiega per argomentare. Anche perché la parola chiave è valorizzare: non a caso la usa il brindisino Alessandro Leoci in fatto di patrimonio archeologico sommerso, in particolare quello della provincia di Brindisi, tra Egnazia, Torre Santa Sabina, Torre Guaceto e Apani a cui è destinato un impegno finanziario pari a 100mila euro. Se è per questo, ce ne sono almeno altri 50mila per «attività culturali e divulgative di promozione del barocco leccese», liberati ad hoc dall’emendamento di Paolo Pagliaro de La Puglia domani, che ora chiede di «mettere a frutto queste risorse facendo rete con gli attori locali interessati».

L'Elenco