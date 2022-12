Cresce la curva dei contagi da influenza “australiana” in Puglia e sale l’allerta negli ospedali della regione, per l’aumento dei ricoveri legati a patologie connesse alla diffusione dei virus influenzali.

I Fragili



Osservati speciali i soggetti fragili, i pazienti con cronicità, gli anziani e i bambini. Proprio tra questi ultimi c’è stata una esplosione di contagi nell’ultima settimana: nella fascia dai 0 ai 4 anni l’incidenza è sopra la media stagionale ed è pari a 39,10 casi ogni mille assistiti, mentre nella fascia 5-14 anni l’incidenza è pari a 23,46 casi ogni mille assistiti. Tra gli adulti si scende invece a 8,71 casi ogni mille, tra gli over 65 l’incidenza si ferma a 5,12 casi ogni mille. Solamente nell’ultimo periodo di monitoraggio (dal 5 all’11 dicembre) della rete Influnet, in Puglia sono state 1.093 le persone costrette a letto dall’ influenza , con almeno quattro casi gravi, tre adulti e un bambino costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

La Situazione