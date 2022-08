In arrivo a Monopoli una nave carica d'olio dall'Ucraina: era stata bloccata per cinque mesi

Sarà la prima nave in Puglia. La seconda in Italia. Dopo Ravenna, una mercantile proveniente dall’Ucraina per il trasporto di prodotti alimentari toccherà domani le coste adriatiche del Mezzogiorno. E lo farà con un ritardo di cinque mesi rispetto alla consegna iniziale, dovuto al blocco scaturito dal conflitto fra Russia e Ucraina in corso. L’arrivo della NV Mustafa Necati a Monopoli, partita dal porto di Chornomorsk vicino a Odessa con un carico di seimila tonnellate di olio di semi di girasole, è previsto per le 12 di domani. Una situazione che si è sbloccata pochi giorni fa con l’accordo firmato tra i due Paesi per far ripartire le navi alimentari con grano ed olio di semi di girasole, come in questo caso. Destinatario del carico sarà il gruppo Marseglia, con sede a Monopoli, che opera anche nella lavorazione e commercializzazione di oli ad uso alimentare.

Altre navi in pochi giorni

«L’attesa è stata tutto sommato contenuta – dichiara Leonardo Marseglia, presidente del Marseglia group - perché comunque in queste settimane abbiamo sopperito all’assenza delle navi provenienti dall’Ucraina attraverso altre vie, con camion e treni da altri Paesi. Avevamo contratti da rispettare e per questo ci siamo adoperati. Dopo quella prevista per martedì ne giungerà un’altra in poche settimane».

Tuttavia riorganizzare la filiera non è stato semplice. «È stato più un problema di logistica». Ora l’attenzione sarà sul futuro a breve e medio termine. «Ormai – conclude Marseglia - nel nostro settore il valore del mercato sta raggiungendo i livelli ante-guerra».