Natale, tornare in Puglia per i fuorisede è un'odissea tra prezzi e posti

Un’impresa, su per giù. O meglio, da su a giù. Per i tanti fuorisede che vogliono tornare in Puglia per le festività natalizie trovare soluzioni a prezzi umani diventa complicatissimo. Se già chi si è mosso per tempo ha avuto notevoli difficoltà a trovare treni, aerei o bus per tornare dai propri cari, per le persone che per necessità si sono ridotte all’ultimo momento la scelta può trasformarsi in un incubo. Economico e in termini di tempo....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati