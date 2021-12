Natale, è corsa al regalo da mettere sotto l'albero: ecco i più trend

Natale, quanto mi costi? E' vero che si dovranno fare i conti con gli aumenti, ma i più previdenti in attesa della stangata di Natale, hanno fatto in modo di non rinunciare al regalo da mettere sotto l'albero. Secondo un'indagine di Coldiretti-Ixè infatti, gli italiani spenderanno in media 206 euro a testa per i regali di Natale. Il 17% in più rispetto all'anno precedente segnato dal lockdown.

E così, seppur con la mascherina obbligatoria all'aperto in alcune città pugliesi, le vie dello shopping sono tornate a riempirsi con buona pace (e speranza) da parte dei commercianti che punta alla ripresa dell'economia.

I regali trend per il natale 2021

E allora quali sono i regali trend per il 2021? Se è vero che in tanti, come la maggior parte dei pugliesi e degli italiani più in generale, sceglieranno i tradizionali cesti enogastronomici – il regalo più gettonato - secondo Coldiretti-Ixè non mancheranno sotto l'albero regali “utili”: abbigliamento e accessori, giocattoli, libri, musica, tecnologia, articoli per la casa, fino a biglietti per concerti, partite, coupon per vacanze.

La tecnologia

Se si punta ad accaparrarsi il gadget tecnologico non si potrà certo fare a mano dei cellulari di ultimissima generazione e accessori. Gli amanti della Apple potranno scegliere tra iPhone 13 Pro (e Pro Max) oppure iPhone 13 e 13 Mini, disponibili in varie colorazioni e con una prezzo che varia: dai 900 ai 1800 euro in base anche alle offerte che si trovano in giro.

Gli amanti dell'Android invece sembra non possano rinunciare all'ultimo modella della Samsung, il Galaxy Z Flip3 (anche in questo caso costo variabile a partire da 900 euro).

E se tecnologia deve essere, meglio avere al polso uno smart watch che sia Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic (a partire da 369 euro) o Apple watch (dalla serie 3 alla 7 in vari colori e prezzi).

In casa sembra ormai essere immancabile l'assistente tecno Alexa, in grado di dialogare con il proprietario di casa, di annunciare il meteo e impostare la sveglia, fino a gestire la casa domotica accendendo e spegnendo i termosifoni per esempio. Il prezzo può variare da 29,99 euro fino a 249,99 euro, in base dal modello scelto e quindi dalle specifiche tecniche.

Bellezza e make up

Chi non vuole invece spendere uno stipendio per l'acquisto dei regali si orienta su immancabili profumi o trousse per il trucco. E qui la scelta è davvero vasta. Per le più giovani sarà immancabile il make up firmato Chiara Ferragni. Rossetti, ombretti, lipstick e mascara che portano la firma della più nota blogger italiana moglie di Fedez.

Vasta gamma di scelta anche per i profumi delle marche griffe più note a cominciare dal tormentone pubblicitario di Eau Sauvace Dior con Johnny Depp, o Lancome, Bulgari. Da scegliere in base alla profumazione.

Abbigliamento

C'è poi chi non perde occasione per “rifarsi” il guardaroba. Sotto l'albero si troveranno maglioni, cappotti, ma anche scarpe e borse se si preferisce puntare sugli accessori. In questo caso la spesa può variare di molto se si acquista nelle note catene di abbigliamento o si scelgono capi griffati.

Biglietti per i concerti

Se invece il destinatario del regalo è un amante della musica, il regalo si trasforma in biglietti per i concerti. E di scelta in Puglia quest'anno ce n'è eccome.

Il 6 febbraio a Brindisi – al Verdi - ci sarà il concerto di Claudio Baglioni, che farà tappa al Politeama Greco di Lecce il 7 febbraio. Il Teatro Forma di bari il 12 febbraio invece ospiterà la voce black di Mario Venuti. Il 17 marzo sarà la volta di Fiorella Mannoia al Teatro Team di Bari che il 19 ospiterà invece Gianna Nannini.

Insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Sprint finale per i regali di Natale. Mancano solo tre giorni.