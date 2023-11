«Il riconoscimento non vale ai fini economici ma avrebbe valore esclusivamente simbolico e morale». Lo ha chiarito nei giorni scorsi l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, esperto in diritto militare che ha sposato la battaglia dei famigliari dei caduti durante l’ attentato del 2003 a Nassiriya e che a distanza di vent’anni non hanno ancora potuto vedere i loro cari insigniti della massima onorificenza. Nei giorni scorsi infatti, rompendo il silenzio e il riserbo che avevano mantenuto per anni, vedove, figli, fratelli e genitori dei caduti italiani di Nassiriya, hanno dichiarato pubblicamente la loro amarezza, gettando un’ombra sulla solennità delle celebrazioni di Stato .

Nell’attentato, ricordato nelle scorse ore anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni come una delle pagine peggiori della storia italiana, persero la vita 19 persone: dodici carabinieri, cinque militari e due civili. Il gruppo fu ucciso il 12 novembre 2003 da un camion kamikaze carico di esplosivo.

Tra loro c’era anche il salentino Alessandro Carrisi, caporalmaggiore dell’Esercito in arrivo da Trepuzzi, morto a soli 23 anni. La vite spezzate di quei giovani , insieme a quelle dei tanti caduti e feriti nelle missioni militari italiane, sono state ricordate dalle maggiori cariche dello Stato. Lo stesso Stato che però non ha ancora dato una risposta chiara alla sollecitazioni delle famiglie, che chiedono la medaglia d’oro.

In queste ore figli e vedove hanno denunciato la situazione. Dal Salento, Moris Carrisi, fratello del caporalmaggiore di Trepuzzi, è tra coloro che portano avanti questa battaglia e che era presente alla cerimonia romana. Quella della medaglia al valore è una rivendicazione del tutto simbolica, un filone completamente staccato dal processo penale per il risarcimento danni che vide il ricorso in Cassazione contro il generale Bruno Stano, accusato di non aver fornito adeguate misure di sicurezza al gruppo in missione.

