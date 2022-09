Comverta è una società che offre alle aziende soluzioni B2B e B2C attraverso un modello di business incentrato su 3 aree strategiche integrate: Sales (Contact Center, Retail, In Store Promotion), Business (Rete Commerciale), Digital (BriefMe,Lead2Action). Il progetto è frutto dell'unione di quattro aziende pugliesi, che in un poco più di dieci anni sono riuscite a diventare un punto di riferimento nei propri settori, a livello regionale e nazionale. L'idea alla base dell'iniziativa imprenditoriale è quella di mettere in comune le competenze frutto di una lunga esperienza, per dare vita ad una realtà che sia in grado di essere presente sul mercato con una forza superiore rispetto a quella delle singole aziende che sono alla base della sua costituzione. «La ricerca di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli già acquisiti dice Erasmo Perrone presidente del Cda di Comverta - rappresentano una sfida quotidiana per il management di ogni azienda. La verità è che il processo di Customer Management oggi è molto più complesso rispetto al passato. I touchpoint sono molteplici, sono necessarie competenze continuamente aggiornate e tecnologie sempre più avanzate, con conseguente bisogno di investimenti ingenti in ambito HR e Tech, che nel tempo possono diventare insostenibili per le aziende. Negli anni, abbiamo notato un errore molto comune nel mondo imprenditoriale, cioè quello di rivolgersi a fornitori diversi per i singoli servizi. Il risultato? Assenza di dialogo tra agenzie e società di consulenza durante le varie fasi di gestione degli utenti e dei clienti e mancato sfruttamento del potenziale che deriva dall'integrazione dei dati a disposizione. Le conseguenze di questo approccio? Spesso, uno spreco di enormi dimensioni, sotto tutti i punti di vista».



APPROFONDIMENTI LA CRISI DELL'ENERGIA Salento, bolletta da oltre un milione di euro: la fabbrica di gelati sospende la produzione