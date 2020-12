Musica, sos di Confindustria: «Senza concerti live, il mercato va in crisi»

Per qualcuno non sarà certamente una priorità in un periodo di emergenza sanitaria, eppure la brusca interruzione della musica live è un buco nero (uno dei tanti) che rischia di lasciare gravi strascichi. Se i piccoli live di intrattenimento musicale hanno ripreso quota nella scorsa estate grazie al calo dei contagi, lo stesso non si può dire dei grandi eventi che da marzo 2020 sono stati annullati e mai recuperati. L'indotto è fortemente penalizzato così come lo sono gli artisti, gli operatori del settore e tutti i circuiti collaterali fermi ormai da mesi.

C'è da chiedersi se nell'attuale fase sia comunque consentito realizzare piccole occasioni di fruizione in orari non usuali rispetto ai classici concerti serali (magari nel weekend nel momento dell'aperitivo) sempre garantendo il rispetto delle misure di sicurezza. Da quanto emerge dalla lettura dell'ultimo dpcm (art 1, punto m), sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale concerto, cinematografiche e in altri spazi all'aperto. Non si parla, però, di intrattenimento. Certo è che gli esercenti che solitamente si impegnano per organizzare queste attività, difficilmente correrebbero il rischio di avventurarsi nella realizzazione di appuntamenti di questo tipo, un po' per buon senso, un po' per le eventuali ripercussioni data una materia che lascia spazio a interpretazioni varie.

Covid: in ginocchio cultura, arte e spettacolo. La protesta di artisti e maestranze davanti al Teatro Apollo

Centinaia di bauli come bare davanti al Duomo, la protesta dei lavoratori dello spettacolo a Milano



Ritornando alla questione originale, ovvero lo stop generale della musica dal vivo, tra le voci autorevoli del nostro territorio si espone il direttore di Confindustria Brindisi Angelo Guarini, da sempre cultore, musicista, collezionista e sensibile appassionato alla causa. Il suo invito è abbastanza esplicito.

«Una stima spannometrica dei dati numerici riferiti al settore della musica live dovrebbe imporre attente riflessioni da parte degli organi di Governo afferma lo stesso Guarini proprio un periodo nero come quello attuale può essere lo stimolo a migliorare le cose. A tal proposito, si dovrebbe lavorare per una proposta al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: rilanciare in Italia la Musica dal vivo con opportuni incentivi e con una drastica riduzione del carico fiscale della stessa o, addirittura, totale defiscalizzazione. I benefici socio-economici sarebbero notevoli con riflessi positivi in primo luogo sulla crescita e la formazione di nuovi talenti musicali (che per esprimere al meglio le proprie qualità spesso hanno bisogno di fare gavetta), sulla rinascita di numerosi locali e relativi sviluppi occupazionali e, infine, anche sull'industria ed il commercio degli strumenti musicali».



È evidente che se aumentano le esibizioni dal vivo, cresce anche la voglia ed il bisogno di avere adeguati strumenti. In generale, si parla di centinaia di migliaia di lavoratori impiegati nel settore della musica ed intrattenimento live e relativa industria musicale con la produzione di un reddito complessivo attualizzato stimato tra 1,5/2 miliardi di euro annui. «Una ricerca intitolata Italia creativa relativa ad uno studio realizzato congiuntamente da Ernest & Young e dalla Siae rende noto che nell'industria creativa e culturale italiana proprio il settore musica ha i maggiori margini di crescita». Lo stesso direttore di Confindustria è da tempo impegnato in un approfondimento sul tema che ha preso la forma di una lezione-concerto intitolata Storia dell'Industria degli strumenti musicali in Italia. L'iniziativa è finalizzata a offrire una panoramica completa sul settore nazionale che, negli anni 60, era al top mondiale, per poi subire negli anni 70 ed 80 un drastico ridimensionamento. Qualche tempo fa anche il dipartimento Attività Culturali del prestigioso polo universitario dell'Università Luiss Guido Carli di Roma ha accolto il suo intervento.



«Non è solo un discorso culturale, ma di ripercussioni importanti sull'economia continua Guarini - ciò che accade negli Stati Uniti, in Francia, in Belgio, ma anche in Repubblica Ceca, in Polonia e in Ungheria, laddove il culto della musica dal vivo è sentito, è oggi impensabile in Italia. Eppure, la nostra storia dovrebbe da sola fornire lo stimolo per gettare nuove basi per una rinascita post emergenza sanitaria. Non credo assolutamente che i giovani d'oggi siano totalmente disinteressati all'argomento. Probabilmente, la riduzione degli stimoli ha comportato un inevitabile calo dell'attenzione verso certi fenomeni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA