Pronti 600mila euro per sostenere le nuove produzioni musicali con Puglia Sounds

Sono 166 i progetti ammessi al finanziamento dei bandi di Puglia Sounds, 166 progetti musicali, da realizzare nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 30 giugno 2023, tra nuove produzioni discografiche, produzioni multimediali, tour e concerti in Puglia, Italia e all'estero selezionati tra le 416 istanze ricevute (319 le istanze ricevute nel 2022).

Il piano straordinario

Gli avvisi, realizzati nell'ambito del piano straordinario denominato Custodiamo la Cultura con il quale la Regione Puglia sta sostenendo, da inizio pandemia, le filiere del Turismo e della Cultura, sono finalizzati al sostegno del settore con interventi specifici sulla produzione artistica, discografica, la circuitazione in Puglia, Italia e l'attività all'estero. «Il 2023 si apre con un investimento di circa 600 mila euro sulla musica pugliese. Puglia Sounds Plus è una delle colonne portanti della strategia culturale regionale - il commento del presidente Michele Emiliano - attraverso i bandi, che registrano una crescente partecipazione, sosteniamo il comparto della musica incidendo in maniera concreta nel lavoro di artisti e operatori. La musica è un settore strategico che stiamo rafforzando attraverso le azioni di Puglia Sounds, progetto riconosciuto e apprezzato a livello nazionale».