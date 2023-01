Multe da milioni di euro: ecco quanto incassano i Comuni pugliesi. Bari a quota 11 mln, al secondo posto c'è Melpignano. La classifica

Più di 72 milioni di euro in un anno. È la cifra che i Comuni pugliesi hanno incassato grazie alle multe elevate agli utenti della strada e, in genere, ai cittadini responsabili di infrazioni. Il dato emerge da uno studio condotto da Openpolis sulla base dei bilanci comunali del 2021. Eclatante il fatto che ai primi posti, oltre alle grandi città capoluogo, ci siano alcuni Comuni di provincia: è il caso di Melpignano, in provincia di Lecce, che ha incassato oltre 5 milioni di euro grazie ad un temutissimo e contestatissimo autovelox installato su una strada statale.

La classifica

Al primo posto per importi introitati c'è, come è facile immaginare, la città di Bari, con 11 milioni e 480mila euro. A seguire c'è Melpignano, centro della Grecìa Salentina che fa parlare di sé non solo per la “Notte della Taranta”, ma anche perché, grazie all'autovelox installato dal Comune sulla statale 16, il Comune ha incassato 5 milioni di euro tondi tondi solo nel 2021. A Melpignano va anche il primato nazionale degli incassi rapportato al numero di residenti: 2.352 euro per ogni cittadino.

Completano la top ten il Comune di Lecce (4 milioni e 889 mila euro), Taranto (3 milioni e 63mila euro), Gallipoli (2 milioni 818mila euro), Brindisi (un milione e 907mila euro), Molfetta (un milione e 881mila euro), Foggia (un milione e 515mila euro), Barletta (un milione e 464mila euro) e Cerignola (un milione e 453mila euro). Trani si piazza al 12esimo posto, con un milione e 353mila euro; Andria si posiziona al 15esimo posto, con un milione e 14mila euro.

Ci sono, poi, alcuni Comuni che hanno dichiarato incassi zero. Si tratta di Carmiano, Minervino Murge, Torchiarolo, Ischitella, Castrignano de' Greci, Castri di Lecce, Poggio Imperiale, Sternatia, Casalvecchio di Puglia, Cannole, Martignano, Surano, Celenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia, Monteleone di Puglia, San Marco la Catola, Alberona, Motta Montecorvino e Celle di San Vito. In coda alla classifica, invece, ci sono Accadia (84,80 euro), Roseto Valfortore (81,40 euro), Botrugno (75,99 euro), Cursi (68,80 euro) e Neviano (27,32 euro).

In questi importi sono inclusi gli incassi relativi a multe, ammende, sanzioni, somme per il risarcimento danni e oblazioni comminate a carico delle famiglie, delle imprese, delle altre amministrazioni pubbliche o di istituzioni sociali pubbliche o private operanti all’interno del proprio territorio.