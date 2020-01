Multe ancora da incassare: la Puglia sfiora la maglia nera

Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta ai furbetti delle multe? Brindisi Taranto si classificano rispettivamente al secondo e al quarto posto nella mancata riscossione delle sanzioni soprattutto stradali. Lecce è al 38esimo posto. A far peggio di Brindisi c'è soltanto Catania (che risulta così la maglia nera del territorio nazionale).È quanto emerge dalla classifica pubblicata nei giorni scorsi da IlSole24ore, sulla base dei dati ricavati dai bilanci dei capoluoghi di provincia. In totale i Comuni italiani avrebbero dovuto incassare 1,6 miliardi di euro, ma le multe pagate si sono fermate a 605 milioni, vale a dire il 37 per cento di quanto previsto.Nel 2018 il Comune di Brindisi avrebbe dovuto incassare circa un milione e 200mila euro, invece ne ha recuperato appena 114mila, cioè il 9,7% degli accertamenti e infrazioni. I numeri indicano un monte sanzioni che è pari a una media di 13,65 euro per ogni brindisino.La situazione è particolarmente negativa anche a Taranto, che infatti si piazza al quarto posto della graduatoria (Brindisi e il capoluogo jonico sono separate solo da Rieti). A Taranto il Comune avrebbe dovuto incassare oltre 16 milioni di euro. Nelle casse pubbliche, invece, sono finiti meno di due milioni e mezzo, ossia il 10,1% per cento. Il monte sanzioni, in questo caso, è pari a 82,82 euro per tarantino.Più lontana in classifica, ma certamente si può fare meglio, è Lecce (38esimo posto). A Palazzo Carafa sarebbero dovuti finire oltre sei milioni di euro, se ne sono visti poco più di due milioni e mezzo, cioè il 43,4% degli accertamenti, per un monte sanzioni di 65 euro a leccese. Puglia, insomma, sostanzialmente bocciata nella classifica stilata.La riforma della riscossione offre nuovi poteri ai Comuni e soprattutto taglia i tempi e le procedure per arrivare a confische e ipoteche importando anche nel fisco locale il meccanismo dell'accertamento esecutivo: fino al 2019, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, il Comune doveva inviare la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, mentre dal primo gennaio di quest'anno le azioni possono iniziare già dopo 120 giorni dalla notifica dell'atto, salvo il caso della proposizione del ricorso. C'è, tuttavia, un problema: non è ancora chiaro infatti se la riforma della riscossione possa essere applicata anche alle multe, che sono entrate patrimoniali ma sono anche disciplinate dal Codice della strada. E sull'opposizione alle richieste comunali, il Codice fa riferimento a un articolo diverso dalla legge di bilancio.Di fatto, c'è un miliardo di euro ancora da riscuotere su tutto il territorio nazionale e nei prossimi giorni bisognerà dare una risposta anche a questo problema, in chiave di riforma. Anche l'Anci preme per dar vita a una norma che consentirebbe ai Comuni di potersi assicurare quel miliardo di euro di multe. Somme che anche l'ex Equitalia fatica a recuperare, considerando gli importi contenuti e gli alti costi di recupero.I dati relativi al 2019 devono essere pubblicati da ogni Comune entro il 30 aprile prossimo, e pubblicati dal Viminale nei mesi successivi.