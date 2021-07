Scuole, cambio dei dirigenti: ecco chi sono i nuovi presidi degli istituti pugliesi/i nomi

Scuola, si cambia. Stilato il nuovo piano regionale degli istituti scolastici pugliesi, con i nomi dei nuovi dirigenti che saranno al lavoro già da settembre. Si tratta del piano regionale completo di movimento dei dirigenti scolastici della regione, divisi per provincia e per motivazione.

A Lecce cambiano dirigente Il Presta Columella e l'Enrico Fermi. Così come la scuola media Quinto Ennio. A Brindisi, novità per il Pertini. A Taranto per l'Aristosseno.

Ecco il piano completo provincia per provincia (scarica qui)